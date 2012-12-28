В Липецке стало на пять мастеров спорта больше

Пловец, три каратиста и представительница паралимпийской лёгкой атлетики попали в приказ министра спорта.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв подписал наградной указ № 30-нг о присвоении новых званий, в котором были упомянуты пятеро липчан.Звание мастеров спорта России получили воспитанник Областной комплексной спортивной школы пловец Степан Исаков, представители бесконтактного стиля каратэ «сито-рю» Владислав Бочарников, Егор Евсеев и Максим Рыбочкин, а также представительница паралимпийской лёгкой атлетики Валентина Степаненкова.Звание мастера спорта – первое в физкультурной иерархии, которое присуждается пожизненно. Разряды и квалификацию кандидата в мастера спорта необходимо периодически подтверждать, а если этого не сделать – достижение будет снято. Оттого мастерская ступень являнтся наиболее желанной и почётной для спортсменов.