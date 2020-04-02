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Вынужденные каникулы могут коснуться 12,7 млн россиян

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#самоизоляция #коронавирус
Вынужденные каникулы могут коснуться 12,7 млн россиян
На вынужденный отдых в России на этой неделе должны были отправиться 12,7 млн сотрудников. Такие расчеты для «Известий» сделали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В расчет аналитики взяли предприятия из отраслей, которые, если следовать букве президентского указа, по большей части должны были прекратить работу из-за карантина. 

Среди отправившихся на вынужденные каникулы самая значительная численность трудящихся — в образовании. Здесь на отдых могли уйти до 4,7 млн человек.

Если говорить о консультантах, аналитиках, бухгалтерах, юристах, исследователях, инженерах и прочих высококвалифицированных специалистах, то среди них на каникулы отправились около 1,4 млн человек.

Примерно столько же сотрудников из сферы непродовольственной розничной торговли также прервали трудовую деятельность.

Другие сферы с большим числом простаивающих специалистов — это административный персонал (619,8 тыс. человек), производство наземного, водного и воздушного транспорта, кроме автомобилей (594,6 тыс.), непродовольственная оптовая торговля (558,4 тыс.), риелторский бизнес (473,8 тыс.), производство готовых металлических изделий (447,9 тыс.), ресторанно-гостиничный бизнес (372,5 тыс.), производство компьютеров, электроники и оптики (357 тыс.). 


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#самоизоляция #коронавирус

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