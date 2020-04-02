В Липецкой области потеплеет до +15

3 и 4 апреля в Липецкой области без осадков. 5 апреля к региону приблизится атмосферный фронт, который принесет с собой небольшой дождь. Среднесуточные температуры составят: 3 и 4 апреля – 6-8 градусов тепла, что на 3-5 градусов выше нормы, 5 апреля – 4-5 градусов тепла, что около климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 апреля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем будет от 10 до 15 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем ожидается от 12 до 14 градусов тепла.



День 3 апреля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +24 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 13 градусов мороза.

