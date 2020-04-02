Общество

53 минуты назад

В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности масок

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#медицинские маски #коронавирус
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В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности масок

Использование масок эффективно только в сочетании с другими мерами профилактики

Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора Липецкой области, последнее время  в сети Интернет появляются объявления о продаже многоразовых масок, выполненных из тканых материалов. При этом указанные маски не являются медицинским изделием и не сопровождаются инструкцией по применению.

Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара.

Медицинские маски – средства защиты «барьерного» типа. Функция маски - задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

Важно! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (избегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использовании различна у разных групп людей и в разных ситуациях.
Прежде всего,  маски предназначены для тех, кто уже заболел: маска удерживает на себе большую часть слюны кашляющего или чихающего человека. Таким образом, в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.

Кроме того, маску должны носить люди, оказывающие медицинскую помощь заболевшим и осуществляющие уход за ними.
Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана.

Также важно, что через два-три часа постоянного использования маску надо менять. Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному использованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

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#медицинские маски #коронавирус
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Комментарии (6)

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Павел

9 минут назад
Зачем тогда заставлять всех подряд в трансфорте носить эти маски? Люди только больше заразы нацепляют, надевая и снимая эти маски грязными руками.
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Зачем маски ,

19 минут назад
приказано сидеть дома !
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Ар27

27 минут назад
На всех публикациях по теме кронавируса люди устали спрашивать администрацию Липецкой области и Липецка - где купить фабричные эффективные маски, если их нет в аптеках??? Зачем тогда нужны статьи про то, чего нет. Хотя ранее было заявлено гор.чинами, что всего завались и готовы как никогда!!!
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Роман

35 минут назад
А я то думал что многоразовое невыгодно просто. Наверное ошибался.
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Бла,бла,

46 минут назад
Бла)))
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ИК-3

46 минут назад
Зачем маска, есть противогаз.
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