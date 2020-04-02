сегодня, 08:43
61-летний водитель вылетел из перевернувшегося «ВАза»
За прошедшие сутки на дорогах области получили травмы два человека.
В Липецке около девяти часов вечера на улице Ильича столкнулись «Фольксваген» под управлением 27-летнего водителя и «Киа» с 39-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка первой иномарки – с травмами ее госпитализировали. Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 415 нарушений ПДД.
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