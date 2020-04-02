61-летний водитель вылетел из перевернувшегося «ВАза»

За прошедшие сутки на дорогах области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 1 апреля в Хлевенском районе на автотрассе Хлевное – Тербуны 61-летний водитель «ВАЗ-2107» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась, отчего самого мужчину выбросило из автомобиля, так как он не был пристегнут ремнями безопасности. С травмами его госпитализировали.

В Липецке около девяти часов вечера на улице Ильича столкнулись «Фольксваген» под управлением 27-летнего водителя и «Киа» с 39-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка первой иномарки – с травмами ее госпитализировали. Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 415 нарушений ПДД.