В Липецкую область возвращается тепло

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет без осадков. Среднесуточные температуры составят: 2 апреля – 4 градуса тепла, что чуть выше нормы, 3 и 4 апреля – 6-8 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью - от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 6 до 11 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается от 9 до 11 градусов тепла.

День 2 апреля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +18 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 15 градусов мороза.