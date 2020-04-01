Погода в Липецке

39 минут назад

В Липецкую область возвращается тепло

6 930
#потепление
В Липецкую область возвращается тепло

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет без осадков. Среднесуточные температуры составят: 2 апреля – 4 градуса тепла, что чуть выше нормы, 3 и 4 апреля – 6-8 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/сек. Температура ночью - от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 6 до 11  градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 1 до 3 градусов мороза, днем ожидается от 9 до 11 градусов тепла.

День 2 апреля стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +18 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 15 градусов мороза. 


6 930
#потепление

Комментарии (6)

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Лёлик

2 минуты назад
Лучше бы жара настала, да ударила бы по мозгам и свалила с ног!!!
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Миротворец

3 минуты назад
А смысл ?
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Вася

6 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Я

9 минут назад
Самогончик.....
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Берия

17 минут назад
На эти выходные запланирован шашлычок, водочка Немирофф, салатики. О самое главное берёзовый сок.
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Котэ

24 минуты назад
Кушать все равно нечего...
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