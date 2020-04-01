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28 минут назад
Трамп готов обсудить цены на нефть с Россией
Глава Белого дома анонсировал переговоры с Москвой и Саудовской Аравией.
США, РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой с обвалом нефтяных цен, заявил во вторник президент США Дональд Трамп, сообщает «Интерфакс».
- Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. (...) Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать, - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. Обе страны (Россия и Саудовская Аравия) обсуждают это, и я присоединюсь к ним в подходящее время при необходимости.
При этом Трамп отметил тяжелую ситуацию на нефтяном рынке и сравнил уровень цен с положением дел в 1950-е. По его словам, это очень плохо отражается на одной из крупнейших отраслей США — нефтяной — и может стоить стране рабочих мест. В то же время он признал, что в некоторой степени низкие цены на нефть — благо для американцев. Они могут покупать горючее за небольшие деньги. Также такие нефтяные цены выгодны авиакомпаниям, отметил глава Белого дома.
Обвал на нефтяном рынке случился в начале марта, после того как стало известно о развале сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу нефти. Участники соглашения пытались договориться о дополнительных ограничениях из-за просевшего спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, но не пришли к согласию не только по этому поводу, но и по поводу продления ОПЕК+. В итоге сделка прекратила свое действие 1 апреля.
На фоне новостей о развале сделки нефтяные цены рухнули на 30%, напоминает РБК. Позже они немного отыграли падение, но на прежний уровень так и не вернулись, продолжив снижение. В среду, 1 апреля, стоимость нефти марки Brent с поставками в июне находилась на уровне $25,87 за баррель (на 6:14 мск), стоимость нефти WTI с поставками в мае — $20,55.
- Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. (...) Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать, - сказал Трамп на брифинге в Белом доме. Обе страны (Россия и Саудовская Аравия) обсуждают это, и я присоединюсь к ним в подходящее время при необходимости.
При этом Трамп отметил тяжелую ситуацию на нефтяном рынке и сравнил уровень цен с положением дел в 1950-е. По его словам, это очень плохо отражается на одной из крупнейших отраслей США — нефтяной — и может стоить стране рабочих мест. В то же время он признал, что в некоторой степени низкие цены на нефть — благо для американцев. Они могут покупать горючее за небольшие деньги. Также такие нефтяные цены выгодны авиакомпаниям, отметил глава Белого дома.
Обвал на нефтяном рынке случился в начале марта, после того как стало известно о развале сделки ОПЕК+, которая ограничивала добычу нефти. Участники соглашения пытались договориться о дополнительных ограничениях из-за просевшего спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса, но не пришли к согласию не только по этому поводу, но и по поводу продления ОПЕК+. В итоге сделка прекратила свое действие 1 апреля.
На фоне новостей о развале сделки нефтяные цены рухнули на 30%, напоминает РБК. Позже они немного отыграли падение, но на прежний уровень так и не вернулись, продолжив снижение. В среду, 1 апреля, стоимость нефти марки Brent с поставками в июне находилась на уровне $25,87 за баррель (на 6:14 мск), стоимость нефти WTI с поставками в мае — $20,55.