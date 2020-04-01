Село осталось без воды из-за сломанного насоса фермеров

Предпринимателям пришлось ждать поставки аппарата от производителя.

В редакцию GOROD48 с жалобой на отсутствие холодной воды обратились жители села Крутое Лебедянского района. Они сообщили, что уже несколько дней сидят без воды, и никто не может им ответить на вопрос, когда прекратится «засуха».



- Как пояснил глава сельсовета, данная скважина принадлежит местному крестьянско-фермерскому хозяйству, и отсутствие воды связано с поломкой насоса, установленного на скважине. В настоящее время руководитель бизнеса приобретает новый насос у завода –изготовителя. Скоро будет произведена замена оборудования, - сообщили GOROD48 в управлении ЖКХ администрации Липецкой области.



Долгое ожидание связано с тем, что на заводе попросту кончились насосы. Аппарат уже оплачен. Скоро его доставят в Крутое и смонтируют на скважине.