Общество

27 минут назад

Село осталось без воды из-за сломанного насоса фермеров

1 586
#ЖКХ #водоснабжение
Село осталось без воды из-за сломанного насоса фермеров

Предпринимателям пришлось ждать поставки аппарата от производителя.

В редакцию GOROD48 с жалобой на отсутствие холодной воды обратились жители села Крутое Лебедянского района. Они сообщили, что уже несколько дней сидят без воды, и никто не может им ответить на вопрос, когда прекратится «засуха».

- Как пояснил глава сельсовета, данная скважина принадлежит местному крестьянско-фермерскому хозяйству, и отсутствие воды связано с поломкой насоса, установленного на скважине. В настоящее время руководитель бизнеса приобретает новый насос у завода –изготовителя. Скоро будет произведена замена оборудования, - сообщили GOROD48 в управлении ЖКХ администрации Липецкой области.

Долгое ожидание связано с тем, что на заводе попросту кончились насосы. Аппарат уже оплачен. Скоро его доставят в Крутое и смонтируют на скважине.
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#ЖКХ #водоснабжение

Комментарии (1)

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Путинское

19 минут назад
Импортозамещения, оно вот такое , Когда из за бугра привезут !.
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