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Россиянам запретят жениться и разводиться

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Россиянам запретят жениться и разводиться

Таково предложение Министерства юстиции России

Минюст предложил из-за распространения коронавируса приостановить заключение и расторжение браков в России до 1 июня.

В ведомстве предложили перенести на более поздний срок определенные ранее даты регистрации и разрешить заключать браки только в исключительных случаях. При этом церемонии должны проводиться без посторонних и гостей, сообщает Комсомольская Правда.

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, даты регистрации заключения брака, "которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020)".

Тем временем в пресс-службе управления ЗАГС Москвы сообщили об отмене из-за пандемии коронавирусной инфекции запланированных на 30 марта — 5 апреля торжественных церемоний регистрации брака в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания в столице.
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