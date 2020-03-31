В России
сегодня, 13:36
Россиянам запретят жениться и разводиться
Таково предложение Министерства юстиции России
Минюст предложил из-за распространения коронавируса приостановить заключение и расторжение браков в России до 1 июня.
В ведомстве предложили перенести на более поздний срок определенные ранее даты регистрации и разрешить заключать браки только в исключительных случаях. При этом церемонии должны проводиться без посторонних и гостей, сообщает Комсомольская Правда.
Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, даты регистрации заключения брака, "которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020)".
Тем временем в пресс-службе управления ЗАГС Москвы сообщили об отмене из-за пандемии коронавирусной инфекции запланированных на 30 марта — 5 апреля торжественных церемоний регистрации брака в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания в столице.
В ведомстве предложили перенести на более поздний срок определенные ранее даты регистрации и разрешить заключать браки только в исключительных случаях. При этом церемонии должны проводиться без посторонних и гостей, сообщает Комсомольская Правда.
Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, даты регистрации заключения брака, "которые были определены ранее, необходимо перенести на более поздний срок (как вариант, после 01.06.2020)".
Тем временем в пресс-службе управления ЗАГС Москвы сообщили об отмене из-за пандемии коронавирусной инфекции запланированных на 30 марта — 5 апреля торжественных церемоний регистрации брака в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания в столице.