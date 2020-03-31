28-летний рецидивист зарезал 50-летнюю сожительницу в порыве ревности

Завершено следствие по делу 28-летнего рецидивиста, обвиняемого в убийстве 50-летней жительницы села Афанасьево Измалковского района.

Следствием установлено, что обвиняемый, в конце декабря 2019 года после освобождения из колонии стал у проживать с 50-летней женщиной в селе Афанасьево. Вечером 26 января 2020 года пьяные сожители поссорилисью- Приревновав к звонившим сожительнице мужчинам, обвиняемый схватил нож и нанёс женщине 13 ударов ножом в грудь и живот. От полученных ранений хозяйка дома скончалась.Обвиняемый, переодевшись, скрылся. Дом женщины загорелся и ее тело было обнаружено в ходе тушения пожара- сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и дал последовательные показания, подтвердив их в ходе проверки следователем на месте убийства. Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



