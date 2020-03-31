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28-летний рецидивист зарезал 50-летнюю сожительницу в порыве ревности

16 2328
#убийство
28-летний рецидивист зарезал 50-летнюю сожительницу в порыве ревности

Завершено следствие по делу 28-летнего рецидивиста, обвиняемого в убийстве 50-летней жительницы села Афанасьево Измалковского района. 

Следствием установлено, что обвиняемый, в конце декабря 2019 года после освобождения из колонии стал у проживать с 50-летней женщиной в селе Афанасьево. Вечером 26 января 2020 года пьяные сожители поссорилисью

- Приревновав к звонившим сожительнице мужчинам, обвиняемый схватил нож и нанёс женщине 13 ударов ножом в грудь и живот. От полученных ранений хозяйка дома скончалась.Обвиняемый, переодевшись, скрылся. Дом женщины загорелся и ее тело было обнаружено в ходе тушения пожара- сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления обвиняемый признал и дал последовательные показания, подтвердив их в ходе проверки следователем на месте убийства. Материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. 


16 2328
#убийство

Комментарии (16)

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10 минут назад
666, это точно
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666

18 минут назад
Духовно, православно, срепно
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Понеслась

19 минут назад
Сидитедома
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Гость

27 минут назад
Дэбилы))))
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Гость

27 минут назад
Дэбилы))))
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Гость

27 минут назад
Дэбилы))))
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Гость

27 минут назад
Дэбилы))))
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Гость

27 минут назад
Дэбилы))))
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27 минут назад
Дэбилы))))
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Гость

28 минут назад
Дэбилы))))
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