За сутки в Липецкой области сухая трава горела 138 раз

Общая площадь возгораний составила 127 гектаров.

За минувшие сутки на территории Липецкой области зафиксировано 138 случаев горения сухой травы. Эти возгорания происходили практически во всех районах области, в Липецке зарегистрировано 11 таких пожаров, в Ельце - 4.Общая площадь возгораний составила 127 гектаров. Наиболее сложной пожарная обстановка вчера была в Данковском районе, здесь огонь из 11 очагов распространился на 10 гектара.Напомним, что с 27 марта по 31 августа в регионе действует особый противопожарный режим.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5, на должностных лиц – от 20 до 40, на юридических лиц – от 300 до 500 рублей соответственно. При существенном материальном ущербе от пожара и гибели людей виновному может грозить и уголовная ответственность.

Если вы стали свидетелем пожара, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения «01», с мобильного «101» или «112».