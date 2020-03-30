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В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом
В одной из столичных больниц скончалась 84-летняя женщина с положительным тестом на коронавирус. Скончавшаяся от коронавируса в одной из столичных больниц 84-летняя женщина страдала сахарным диабетом и рядом других серьезных заболеваний, сообщается РИА Новости со ссылкой на сайт департамента здравоохранения Москвы.
«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз «пневмония» и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации Роспотребнадзора, COVID-19 подтвердили у 48-летнего жителя Владимирской области, умершего от пневмонии. Третий погибший — в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов.
«В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз «пневмония» и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Кроме того, по информации Роспотребнадзора, COVID-19 подтвердили у 48-летнего жителя Владимирской области, умершего от пневмонии. Третий погибший — в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор Александр Беглов.