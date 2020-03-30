сегодня, 09:08
В Липецке закроют строительные магазины и оптики
Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил список товаров первой необходимости, которые должны быть в розничной продаже в РФ на период нерабочих дней – с 28 марта по 5 апреля. Из первоначального списка, утвержденного правительством, исключен ряд товаров. Соответственно, точки их продаж будут закрыты.
В новой редакции из перечня были исключены электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента, уточняет ТАСС.
Власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.
- В настоящий момент готовится внесение изменений в соответствующее постановление администрации Липецкой области, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области. – На данный момент список магазинов и предприятий, которые должны быть закрыты с учетом постановления правительства РФ, в Липецкой области еще не определен. Уже понятно, что будет приостановлена работа строительных магазинов, завод бытовой техники. Остаются работать предприятия, где нельзя остановить производство. Например, энергетические компании.
Глупый
Липчанин
во они работают
Антошка с ложкой
Просто девушка
Мерседес
Омык
Народ рассии
lip1
Придурки!!!