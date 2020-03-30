Общество

сегодня, 09:08

В Липецке закроют строительные магазины и оптики

16 3331
#сидимдома #магазин
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В Липецке закроют строительные магазины и оптики

Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил список товаров первой необходимости, которые должны быть в розничной продаже в РФ на период нерабочих дней – с 28 марта по 5 апреля. Из первоначального списка, утвержденного правительством, исключен ряд товаров. Соответственно, точки их продаж будут закрыты.

Новый перечень также состоит из 23 пунктов, однако некоторые позиции были изменены. Так, из перечня исключены похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ и автозапчасти. При этом некоторые позиции получили более детальное пояснение. Так, вместо пункта "Мыло и моющие средства" появились отдельные пункты "Мыло туалетное" и "Мыло хозяйственное". Подробное описание получили товары, предназначенные для детей, в том числе новорожденных.

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В новой редакции из перечня были исключены электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента, уточняет ТАСС.

Власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.

- В настоящий момент готовится внесение изменений в соответствующее постановление администрации Липецкой области, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области. – На данный момент список магазинов и предприятий, которые должны быть закрыты с учетом постановления правительства РФ, в Липецкой области еще не определен. Уже понятно, что будет приостановлена работа строительных магазинов, завод бытовой техники. Остаются работать предприятия, где нельзя остановить производство. Например, энергетические компании.
16 3331
#сидимдома #магазин
4

Комментарии (16)

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Глупый

2 минуты назад
Кто излил на бумагу, а потом на монитор эту ТУПЬ и ГЛУПЬ??? Я, хоть и Глупый, но до такого не смог добраться, автор-мой учитель! Учиться,учиться,и учиться,как говорил тов.Ленин.
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Липчанин

4 минуты назад
Зато call центр продолжает работать, поэтому звонки с предложениями кредитных карт и страховок не прекратятся((
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во они работают

11 минут назад
Ведь кто-то сидит и выдумывает эти списки, и ему за это деньги платят. Какие никчемные у людей бывают работы.
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Антошка с ложкой

12 минут назад
Есть Стинолы, а есть все остальные! Хозяевам Стинола деньги взять неоткуда, а владелец табачного киоска должен на год создать запас, чтобы не работать, но платить работникам! Страна равных и очень равных возможностей!
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Просто девушка

16 минут назад
День посидели закрытыми, внесли поправки , открылись . Теперь опять поправки? Опять сидим дома.
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Мерседес

22 минуты назад
А автосалоны почему работают? Мерседес на Московской.
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Омык

32 минуты назад
Едерасов расстрелять разносчиков заразы в рашке
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Народ рассии

38 минут назад
Продуктовые магазины надо закрыть,там пенсионеры жадные целый день пасуться вирусные
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lip1

40 минут назад
весь "Стинол" пашет, разобьешь очки на работе куда деваться, где купить и как работать без очков?
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Придурки!!!

44 минуты назад
Линзы чем помешали??? Мне на ощупь передвигаться??
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