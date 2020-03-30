В Липецке закроют строительные магазины и оптики

Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил список товаров первой необходимости, которые должны быть в розничной продаже в РФ на период нерабочих дней – с 28 марта по 5 апреля. Из первоначального списка, утвержденного правительством, исключен ряд товаров. Соответственно, точки их продаж будут закрыты.









В новой редакции из перечня были исключены электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента, уточняет



Власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.



- В настоящий момент готовится внесение изменений в соответствующее постановление администрации Липецкой области, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области. – На данный момент Новый перечень также состоит из 23 пунктов, однако некоторые позиции были изменены. Так, из перечня исключены похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ и автозапчасти. При этом некоторые позиции получили более детальное пояснение. Так, вместо пункта "Мыло и моющие средства" появились отдельные пункты "Мыло туалетное" и "Мыло хозяйственное". Подробное описание получили товары, предназначенные для детей, в том числе новорожденных.В новой редакции из перечня были исключены электрооборудование, кабельная продукция, бытовые приборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, строительные и отделочные материалы и инструменты, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, очки и линзы, а также упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента, уточняет ТАСС Власти регионов имеют право вносить изменения в список в соответствии с санитарно-эпидемической ситуацией в субъекте из-за пандемии коронавируса COVID-19.- В настоящий момент готовится внесение изменений в соответствующее постановление администрации Липецкой области, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецкой области. – На данный момент список магазинов и предприятий, которые должны быть закрыты с учетом постановления правительства РФ, в Липецкой области еще не определен. Уже понятно, что будет приостановлена работа строительных магазинов, завод бытовой техники. Остаются работать предприятия, где нельзя остановить производство. Например, энергетические компании.