С чего автохам решил, что вместе с машиной он купил кусочек земли в городе? (ФОТО)

Новая подборка «мастеров парковки 70-го уровня».

Мы продолжаем рубрику, в которой вместе с читателями GOROD48 обличаем липецких автохамов, живущих по принципу: «Весь мир – парковка для меня».

Верхнее фото сделано 12 марта в 18:20 на 9-м микрорайоне, 45. Из-за такой парковки пешеходам приходится идти вместо тротуара по дороге с довольно интенсивным движением, рискуя собой.





А эти ребята возле дома на Космонавтов, 48/1 вообще считают, что кусок газона – их собственность, поэтому даже отгородили его под парковку, что является незаконным. Фото от 14 марта в 15:00.





Отличный «подарок» жителям улицы Ильича, 6, сделанный 25 марта в 18:10.





Вот так это выглядит со стороны подъезда. Обходите, как хотите?





Западная, 44, фото от 24 марта в 19:20. «Мастера парковки» готовы перегораживать всё – и подъезды, и тротуары, и оттаявшие детские горки, даже малышню лишая радости.





«Как мне здесь ходить с коляской?» - задается риторическим вопросом женщина, сделавшая 27 марта в 10:00 фото на проспекте 60 лет СССР, 19.





Кривенкова, 35, снято 9 марта в 7:50. Это от желания быть заметнее остальных что ли?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.