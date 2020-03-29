Общество

15 минут назад

С чего автохам решил, что вместе с машиной он купил кусочек земли в городе? (ФОТО)

4 233
#Автохамы #машины #парковки
1
С чего автохам решил, что вместе с машиной он купил кусочек земли в городе? (ФОТО)

Новая подборка «мастеров парковки 70-го уровня».

Мы продолжаем рубрику, в которой вместе с читателями GOROD48 обличаем липецких автохамов, живущих по принципу: «Весь мир – парковка для меня».

Верхнее фото сделано 12 марта в 18:20 на 9-м микрорайоне, 45. Из-за такой парковки пешеходам приходится идти вместо тротуара по дороге с довольно интенсивным движением, рискуя собой.

Космонавтов, 48.jpeg

А эти ребята возле дома на Космонавтов, 48/1 вообще считают, что кусок газона – их собственность, поэтому даже отгородили его под парковку, что является незаконным. Фото от 14 марта в 15:00.

3-1.jpeg

Отличный «подарок» жителям улицы Ильича, 6, сделанный 25 марта в 18:10.

3.jpeg

Вот так это выглядит со стороны подъезда. Обходите, как хотите?

WhatsApp Image 2020-03-24 at 19.28.38.jpeg

Западная, 44, фото от 24 марта в 19:20. «Мастера парковки» готовы перегораживать всё – и подъезды, и тротуары, и оттаявшие детские горки, даже малышню лишая радости.

WhatsApp Image 2020-03-27 at 16.58.21.jpeg

«Как мне здесь ходить с коляской?» - задается риторическим вопросом женщина, сделавшая 27 марта в 10:00 фото на проспекте 60 лет СССР, 19.

Кривенкова, 35.jpeg

Кривенкова, 35, снято 9 марта в 7:50. Это от желания быть заметнее остальных что ли?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

4 233
#Автохамы #машины #парковки
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

александр

2 минуты назад
перед тем, как писать про свиней в нашем колхозе и т.д., подумайте в первую очередь о себе.. и к другим людям станет отношение проще )) от своего же ханжества вас не тошнит тут?
ответить

Викусик

2 минуты назад
Самые горячие девочки здесь >>> bestee.site/vika
ответить

денисок

9 минут назад
очень много свиней в нашем колхозе.
ответить

opustim-petuha@mail.ru

11 минут назад
недорого
ответить

Еще в рубрике

В Липецке появился очередной фейк про коронавирус
#Фейк #коронавирус
51
В Липецке появился очередной фейк про коронавирус

сегодня, 08:51

Общество
Центральные улицы Липецка останутся без холодной воды
#водоснабжение
6
Центральные улицы Липецка останутся без холодной воды

сегодня, 07:11

Общество
Юрий Букреев весь день мотался по кафе, магазинам и ТРЦ
#коронавирус #торговля
273
Юрий Букреев весь день мотался по кафе, магазинам и ТРЦ

вчера, 17:35

Общество
Евгения Уваркина просит липчан притушить свет
#Акция #экология
392
Евгения Уваркина просит липчан притушить свет

вчера, 16:45

Общество
Список открытых магазинов расширен: в него включены строймаркеты и магазины зоотоваров
#Сидимдома #коронавирус
85
Список открытых магазинов расширен: в него включены строймаркеты и магазины зоотоваров

вчера, 16:26

Общество
Липчане пожаловались на шумную кальянную
#Кража #кальян #кафе
27
Липчане пожаловались на шумную кальянную

вчера, 16:00

Общество