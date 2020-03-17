Общество

сегодня, 14:25

Среди автохамов попадаются и депутаты?

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#Автохамы #машины #парковки
Среди автохамов попадаются и депутаты?

Новая подборка наглой и беспардонной парковки.

Продолжаем нашу рубрику, в которой вместе с читателями GOROD48 изобличаем автохамов.

В том числе и таких, как на верхнем фото. Вроде бы формально ничего не нарушил, но посмотрите, как стоят все остальные, и как поставил свой автомобиль он. Это улица Мистюкова: справа находится выход из детского садика №30, единственная тротуарная дорожка ведёт к школе №18. Как ходить школьникам, мамам с малышнёй?

Стаханова, 45.jpeg

Зачастую автохамство все же связано с нарушениями правил. Вот сегодняшний снимок – от 17 февраля в 7:32 на Стаханова, 45. Чтобы добраться сюда. Водителю требовалось долго-долго ехать по тротуару (ч.2 ст. 12.15 КоАП – штраф 2 тысячи рублей). Плюс, перекрыл единственный выход из подъезда.

Горсовет.jpeg

Перл сегодняшней подборки главных автохамов – этот автомобиль с номерами «001». Это же нужно одним махом и заслонить часть тротуара и встать на пешеходном переходе (ст. 12.19 КоАП – штраф 1 тысяча рублей). Фото сделано 7 марта в 14615 на улице Волгоградской в р-не школы № 31. Автор снимка утверждает, что машину оставил депутат липецкого городского Совета (фамилия имеется в редакции). Если так, то совсем нехорошо. Ведь депутаты – это наш передовой корпус, они первыми голосуют и за поднятие пенсионного возраста, и за поправки в Конституцию. И при этом подвергают опасности жизнь детишек, идущих в школу?

Кривенкова, 31.jpeg

Тяжелый внедорожник выехал на тротуар и расположился там на ночь на улице Кривенкова, 7. Снято 7 марта в 20:20.

Катукова, 20.jpeg

Часто в свое оправдание, располагая машины на газонах, автохамы лепечут, что на самом деле никаких газонов на местах их стоянок и нет (потому и нет, что все выжжено колесами). И нахально заявляют: мол, сначала вырастите газон, высадите деревья и кустарники, огородите их, а потом поговорим. Вот еще одно сегодняшнее фото – от 17 марта на Катукова, 20 в 7:30. Автомобиль снес ограду и начал ломать ветки единственного куста. Что тут скажут те, кто поддерживает таких?

юных.jpeg

Юный Натуралистов, фото от 25 февраля в 9:25. Стоянка и езда по тротуару – нарушение ПДД. О моральной стороне дела тут уже многое сказано…

Замятина, 1.jpeg

Замятина, 1. Фото от 3 марта в 8:05. По дороге видно, как езда туда-сюда по неприспособленным для этого местам в прямом смысле разрушает наш город.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.

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#Автохамы #машины #парковки

Комментарии (34)

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..

1 минуту назад
гость, да не верю я.
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..

2 минуты назад
Цитирую автора: Часто в свое оправдание, располагая машины на газонах, автохамы лепечут, что на самом деле никаких газонов на местах их стоянок и нет (потому и нет, что все выжжено колесами). И нахально заявляют: мол, сначала вырастите газон, высадите деревья и кустарники, огородите их, а потом поговорим. Да ещё раз повторю , у меня под окнами нет машин и что. Все равно такой же нано газон, круглый год. Вы лучше написали, почему у нас не культивируют землю и не сеют газон. Вот пока она не будет облагорожена, так и будут стоять машины.
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гость

2 минуты назад
Одуван, на последней фотке неправильно сделан этот участок с открытой землёй , надо было , кладку из кирпичей сделать , см 50 -70 , в Бостоне , Чикаго и пр. , именно так делают .
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Одуван

5 минут назад
по последней фотке, если ты считаешь, что современный мегаполис - это сплошная парковка, то рекомендую тебе съездить в любую развитую страну и посмотреть что же на самом деле удобный и комфортный мегаполис. Вена, Хельсинки, Осло, например.
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гость

7 минут назад
.., Рейд по нарушениям правил парковки стартовал в Липецке 30 СЕНТЯБРЯ 2019 На Советской составили 13 протоколов за парковку на тротуаре. Штраф в этом случае две тысячи рублей.
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rukalip

7 минут назад
Перри Мейсон, Придурок, тля... Фото еще до карантина сделано - раз. Второе - вопрос задан был в принципе. Если такие дауны, как ты и этот чёрт, будут ставить свое ржавое гуамно вот так, то как людям ходить?
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Смерть Хамам

9 минут назад
Я бы в детский сад ходил прямо по капоту этого синего Рено)
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..

10 минут назад
гость, болаболы.
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Перри Мейсон

13 минут назад
Ваш, я это уже слышал. И всегда определяющее слово "скоро"))) А потом, как с Родченковым "Меня не правильно поняли"..
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Перри Мейсон

15 минут назад
"Как ходить школьникам, мамам с малышнёй?" Журналист про карантин вообще ничего не знает??)))
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