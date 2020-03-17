Среди автохамов попадаются и депутаты?

Новая подборка наглой и беспардонной парковки.

Продолжаем нашу рубрику, в которой вместе с читателями GOROD48 изобличаем автохамов.

В том числе и таких, как на верхнем фото. Вроде бы формально ничего не нарушил, но посмотрите, как стоят все остальные, и как поставил свой автомобиль он. Это улица Мистюкова: справа находится выход из детского садика №30, единственная тротуарная дорожка ведёт к школе №18. Как ходить школьникам, мамам с малышнёй?





Зачастую автохамство все же связано с нарушениями правил. Вот сегодняшний снимок – от 17 февраля в 7:32 на Стаханова, 45. Чтобы добраться сюда. Водителю требовалось долго-долго ехать по тротуару (ч.2 ст. 12.15 КоАП – штраф 2 тысячи рублей). Плюс, перекрыл единственный выход из подъезда.





Перл сегодняшней подборки главных автохамов – этот автомобиль с номерами «001». Это же нужно одним махом и заслонить часть тротуара и встать на пешеходном переходе (ст. 12.19 КоАП – штраф 1 тысяча рублей). Фото сделано 7 марта в 14615 на улице Волгоградской в р-не школы № 31. Автор снимка утверждает, что машину оставил депутат липецкого городского Совета (фамилия имеется в редакции). Если так, то совсем нехорошо. Ведь депутаты – это наш передовой корпус, они первыми голосуют и за поднятие пенсионного возраста, и за поправки в Конституцию. И при этом подвергают опасности жизнь детишек, идущих в школу?





Тяжелый внедорожник выехал на тротуар и расположился там на ночь на улице Кривенкова, 7. Снято 7 марта в 20:20.





Часто в свое оправдание, располагая машины на газонах, автохамы лепечут, что на самом деле никаких газонов на местах их стоянок и нет (потому и нет, что все выжжено колесами). И нахально заявляют: мол, сначала вырастите газон, высадите деревья и кустарники, огородите их, а потом поговорим. Вот еще одно сегодняшнее фото – от 17 марта на Катукова, 20 в 7:30. Автомобиль снес ограду и начал ломать ветки единственного куста. Что тут скажут те, кто поддерживает таких?





Юный Натуралистов, фото от 25 февраля в 9:25. Стоянка и езда по тротуару – нарушение ПДД. О моральной стороне дела тут уже многое сказано…





Замятина, 1. Фото от 3 марта в 8:05. По дороге видно, как езда туда-сюда по неприспособленным для этого местам в прямом смысле разрушает наш город.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием времени и места, где было сделано фото.