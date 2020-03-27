Врачи сообщили о трех липчанах нарушивших режим самоизоляции

Сообщения о несоблюдении липчанами режима самоизоляции в связи с риском распространения коронавируса начали поступать на единый номер службы спасения «112».

26 марта операторы управления по делам ГО и ЧС приняли четыре звонка от сотрудников поликлиник, которые пришли проверить состояние самоизолированных граждан, но не застали их дома.



В числе нарушителей трое мужчин и одна женщина. По словам врачей, связавшихся с этими людьми по телефону, они ежедневно перемещаются по городу, а один и вовсе выехал за его пределы. Вся поступившая по системе «112» информация передана в полицию.

