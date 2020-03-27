Коронавирус

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Врачи сообщили о трех липчанах нарушивших режим самоизоляции

18 2832
#коронавирус #самоизоляция
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Врачи сообщили о трех липчанах нарушивших режим самоизоляции

Сообщения о несоблюдении липчанами режима самоизоляции в связи с риском распространения коронавируса начали поступать на единый номер службы спасения «112».

26 марта операторы управления по делам ГО и ЧС приняли четыре звонка от сотрудников поликлиник, которые пришли проверить состояние самоизолированных граждан, но не застали их дома.

В числе нарушителей трое мужчин и одна женщина. По словам врачей, связавшихся с этими людьми по телефону, они ежедневно перемещаются по городу, а один и вовсе выехал за его пределы. Вся поступившая по системе «112» информация передана в полицию.
18 2832
#коронавирус #самоизоляция
1

Комментарии (18)

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а нам скушно

2 минуты назад
Все звиздитят что дома не скушно
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11111

5 минут назад
Фото таких надо выставлять,чтоб знать в лицо
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университетский

8 минут назад
ну что за уроды????
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Литррвич

9 минут назад
Наказать! Вот из- за таких у....,страдают остальные.
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48

10 минут назад
Вот бараны
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Animal planet.

14 минут назад
Конченные упыри.
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павел

16 минут назад
всем дать в рот .и мужчинам и женщине.
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Заднеприводный с Добровского района

19 минут назад
Не нужно их так далеко отправлять. Провезите их к нам. Мы их накажем.
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Мэр

20 минут назад
Найти сук и уничтожить
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Ахламонов

20 минут назад
рулон, ну можно и туда.
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