сегодня, 15:37
Врачи сообщили о трех липчанах нарушивших режим самоизоляции
Сообщения о несоблюдении липчанами режима самоизоляции в связи с риском распространения коронавируса начали поступать на единый номер службы спасения «112».
В числе нарушителей трое мужчин и одна женщина. По словам врачей, связавшихся с этими людьми по телефону, они ежедневно перемещаются по городу, а один и вовсе выехал за его пределы. Вся поступившая по системе «112» информация передана в полицию.
а нам скушно
11111
университетский
Литррвич
48
Animal planet.
павел
Заднеприводный с Добровского района
Мэр
Ахламонов