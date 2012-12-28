Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
Читать все
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
55-летнюю женщину будут судить за кражу кошелька из незапертого дома
Происшествия
Дело о травмированном током в парке Победы малыше рассмотрит суд
Происшествия
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
У «Металлурга» новый генеральный директор
Спорт
Чемпионка мира по каратэ теперь выступает за Липецк
Спорт
Осенняя жара отступила: сегодня до температурного рекорда далеко
Погода в Липецке
Читать все
Спорт
168
сегодня, 16:47

Чемпионка мира по каратэ теперь выступает за Липецк

Титулованная спортсменка сразу же принесла региону победу в Кубке России.

В посёлке Витязево под Анапой завершился Кубок России по всестилевому каратэ, в котором «золотую» медаль принесла Липецкой области известная спортсменка Вера Жумаева.

В боях в полный контакт с использованием средств защиты мама двоих детей выиграла все свои поединки в весовой категории до 72 кг и привычно поднялась на высшую ступень пьедестала почёта.

Жумаевой не впервой находиться на вершине: в прошлом она побеждала в чемпионатах России, а в 2024 году выиграла чемпионат мира по всеститевому каратэ, который проходил в Орле. Тогда Вера представляла СШОР «Фаворит» из родного Выборга Ленинградской области, но летом решила сменить спортивную прописку и переехала в Липецк. По нашей информации, не последнюю роль в переезде спортсменки сыграло то, что Липецкая область (наряду с Курской) является одним из всего двух регионов России, где всестилевое каратэ официально является базовым видом спорта, что даёт спортсменам ряд преимуществ. В частности, у нас ей начали оплачивать проезд к месту соревнований и проживание.

6_NptZtQzOgLWphMvIQs1UdoQ2-so7OA61I2EdWf5oM0k62JqPj_LSt8DDDqkZ8lzC8lRU6iJBKpYidrI6JIJLwg.jpg

Вера выше всех на пьедестале

Чемпионке 37 лет, но в Витязево она подтвердила, что ещё имеет порох в пороховницах. И в дальнейшем способна приносить пользу новой родине как спортсменка и как тренер: в районе Сырского рудника она открыла клуб единоборств.

В Кубке России выступал и ельчанин Егор Шапошников, причём для отпраздновавшего в августе 18-летие парня это был дебют во взрослых соревнованиях высшего уровня. И Шапошников с ходу занял 2-е место в разделе «полный контакт» в весовой категории до 75 кг.

В первом бою ученик Армена Акопяна победил нокаутом Сергея Бочкарёва из Смоленской области, затем с перевесом в два балла взял верх нал Ильёй Вератинским из Краснодарского края. Лишь в финале с опытным Дамиром Бетрозовым из Кабардино-Балкарии наш земляк потерпел поражение.

Стоит отметить, что первый номер сборной России мастер спорта международного класса Алексей Губанищев занял в соревнованиях лишь 3-е место.

pDwYCXiXa0pON_e5_NUmuC94MWnAEkYrbQbKmpPTPW8Wz8wwMz6kNk0POUpy_P7AodeKZbggrndO70cYAxkvxtgc.jpg

Шапошников донёс флаг Липецкой области до второй ступени

Шапошников буквально за несколько дней до Кубка России в Витязево выступил и во всероссийских соревнованиях среди юниоров 18-20 лет. Там он занял безоговорочное первое место.
Всестилевое каратэ
0
0
0
3
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить