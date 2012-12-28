Чемпионка мира по каратэ теперь выступает за Липецк

Титулованная спортсменка сразу же принесла региону победу в Кубке России.

Жумаевой не впервой находиться на вершине: в прошлом она побеждала в чемпионатах России, а в 2024 году выиграла чемпионат мира по всеститевому каратэ, который проходил в Орле. Тогда Вера представляла СШОР «Фаворит» из родного Выборга Ленинградской области, но летом решила сменить спортивную прописку и переехала в Липецк. По нашей информации, не последнюю роль в переезде спортсменки сыграло то, что Липецкая область (наряду с Курской) является одним из всего двух регионов России, где всестилевое каратэ официально является базовым видом спорта, что даёт спортсменам ряд преимуществ. В частности, у нас ей начали оплачивать проезд к месту соревнований и проживание.









Вера выше всех на пьедестале

Стоит отметить, что первый номер сборной России мастер спорта международного класса Алексей Губанищев занял в соревнованиях лишь 3-е место.









Шапошников донёс флаг Липецкой области до второй ступени

В посёлке Витязево под Анапой завершился Кубок России по всестилевому каратэ, в котором «золотую» медаль принесла Липецкой области известная спортсменка Вера Жумаева.В боях в полный контакт с использованием средств защиты мама двоих детей выиграла все свои поединки в весовой категории до 72 кг и привычно поднялась на высшую ступень пьедестала почёта.Чемпионке 37 лет, но в Витязево она подтвердила, что ещё имеет порох в пороховницах. И в дальнейшем способна приносить пользу новой родине как спортсменка и как тренер: в районе Сырского рудника она открыла клуб единоборств.В Кубке России выступал и ельчанин Егор Шапошников, причём для отпраздновавшего в августе 18-летие парня это был дебют во взрослых соревнованиях высшего уровня. И Шапошников с ходу занял 2-е место в разделе «полный контакт» в весовой категории до 75 кг.В первом бою ученик Армена Акопяна победил нокаутом Сергея Бочкарёва из Смоленской области, затем с перевесом в два балла взял верх нал Ильёй Вератинским из Краснодарского края. Лишь в финале с опытным Дамиром Бетрозовым из Кабардино-Балкарии наш земляк потерпел поражение.Шапошников буквально за несколько дней до Кубка России в Витязево выступил и во всероссийских соревнованиях среди юниоров 18-20 лет. Там он занял безоговорочное первое место.