Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
Липецкий культурист произвел сенсацию в столице
Спорт
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
У «Металлурга» новый генеральный директор
Спорт
55-летнюю женщину будут судить за кражу кошелька из незапертого дома
Происшествия
МХК «Липецк» не хочет нового унизительного антирекорда
Спорт
Кубок России: липчанки не последние в группе и это уже хорошо
Спорт
Чемпионка мира по каратэ теперь выступает за Липецк
Спорт
Осенняя жара отступила: сегодня до температурного рекорда далеко
Погода в Липецке
Спорт
165
сегодня, 18:57

МХК «Липецк» не хочет нового унизительного антирекорда

Поэтому под руководством нового тренера старательно готовится к сезону и даже выиграл первый матч.

Липецкие хоккеисты одержали первую победу в основное время в предсезонных играх. Это случилось во дворце спорта «Звездный» в спарринге с «Протоном» из Нововоронежа, липчане превзошли соперника – 4:3.

В первом периоде шайба побывала в наших воротах, а во втором «статус-кво» восстановил защитник Марат Диняев (08.08.2007, 185 см, 75 кг) – уроженец Тольятти, в прошлом сезоне выступал за юниорскую команду «Сокола» из Новочебоксарска.

Остальные шайбы были заброшены в заключительном отрезке. Защитник Сергей Тимошенко (25.05.2007, 184 см, 80 кг), перешедший к нам из «Рязани-ВДВ» и нападающий из Татарстана Аркадий Харитонов (15.11.2006, 173 см, 64 кг), в минувшем сезоне игравший за юниорский состав казанского «Динамо», вывели липчан вперёд – 3:1. Затем форвард Герман Бабарико (25.04.2007, 180 см, 70 кг) забросил четвертую шайбу. Герман – уроженец Воркуты, в прошлом сезоне выступал в ЮХЛ за «Атлант» из Мытищ.

В конце поединка гости отыграли две шайбы, но «Липецк» отстоял общую победу.

В первом поединке этих команд липчане дважды вели в счёте – 1:0, 2:1, но в концовке «Протон» отыгрался – 2:2, а в серии буллитов добился победы.

Шайбы у нашей команды забросили Тимошенко и один из самых опытных в нынешнем составе нападающий Марат Лашек (20.07.2007, 180 см, 62 кг). Марат Лашек. Воспитанник казанского хоккея в прошлом сезоне выступал в МХЛ за «Хорс-Карелию», хотя и не слишком результативно – 19 матчей, 3 (1+2) очка, при показателе полезности +/- «минус 18».

Завтра команды сыграют ещё один «товарняк», но уже на площадке «Протона».

Напомним, что в прошлом сезоне «Липецк» ославился на всю Россию, установив «вечный антирекорд» - 36 поражений подряд со старта чемпионата. За сезон в последней российской лиге – НМХЛ липчане сумели набрать всего 2 очка, и это самый печальный показатель в истории лиги. А пропустили 323 шайбы – в среднем по 8 за игру.

Спасать ситуацию позвали нового тренера - 48-летнего уроженца Воскресенска Московской области Дмитрия Евстигнеева, который в прошлом сезоне привёл «Рязань-ВДВ» к победе в регулярном чемпионате НМХЛ, а плей-офф вылетел уже в четвертьфинале, уступив саратовскому «Кристаллу» - 0-3 в серии. Евстигнеев набирает новый состав, в основном – из приезжих хоккеистов. Местных то ли перестали готовить, то ли они не вывозят.
Хоккей
МХК «Липецк»
0
0
0
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
