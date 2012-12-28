Липецкий культурист произвел сенсацию в столице

Максим Нижегородов показал невероятный результат.

23-летний Нижегородов выиграл соревнования бодибилдеров в абсолютной весовой категории. Мускулатурой блистали 9 атлетов, но именно торс и рельеф липчанина были признаны самими мощными и убедительными.









Официальное фото чемпиона, снимок организаторов соревнований

Сейчас липецкие «качки» готовятся к местному форумы силы и грации. 4 октября в театре танца «Казаки России» (бывший ККЗ «Октябрь») состоится чемпионат Липецкой области по бодибилдингу, начало в 15:00. У турнира будет призовой фонд, равный 120 тысячам рублей.

Талия – 81 см.





Липчанин Максим Нижегородов стал победителем открытого чемпионата Москвы по бодибилдингу среди юниоров до 24 лет.В столице всегда наблюдается огромная конкуренция, поэтому победить здесь удаётся только избранным.Всего в различных номинациях победу оспаривали 352 мускулистых парня и девушки, съехавшиеся из 18 регионов страны.Липецкого чемпиона подготовил тренер Михаил Томилин. Нижегородов качает мускулатуру уже несколько лет, активно выступать на соревнованиях начал три года назад.Объем каждого бицепса – 50 смОбъем бедра – 63 смРазмер грудной клетки – 115 см