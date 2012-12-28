55-летнюю женщину будут судить за кражу кошелька из незапертого дома

Ей грозит до шести лет колонии.

В Долгоруковском районе направлено в суд уголовное дело 55-летней женщины, обвиняемой в краже с незаконным проникновением в жилище (по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ).— По данным следствия, вечером 30 июня этого года 55-летняя неработающая ранее судимая за кражу женщина вошла через незапертую дверь в дом в деревне Карташовка Долгоруковского района и украла оттуда кошелёк хозяйки дома, в котором были 9 000 рублей, после чего скрылась, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Теперь 55-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы.