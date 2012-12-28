Все новости
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
В Сырском Руднике сгорел автобус-пенсионер
Происшествия
В Липецкой области резко похолодает
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
55-летнюю женщину будут судить за кражу кошелька из незапертого дома
Происшествия
Дело о травмированном током в парке Победы малыше рассмотрит суд
Происшествия
28-летний липчан ночью ограбил АЗС
Происшествия
У «Металлурга» новый генеральный директор
Спорт
Чемпионка мира по каратэ теперь выступает за Липецк
Спорт
Осенняя жара отступила: сегодня до температурного рекорда далеко
Погода в Липецке
Происшествия
283
сегодня, 16:07
2

55-летнюю женщину будут судить за кражу кошелька из незапертого дома

Ей грозит до шести лет колонии.

В Долгоруковском районе направлено в суд уголовное дело 55-летней женщины, обвиняемой в краже с незаконным проникновением в жилище (по пункту «а» части третьей статьи 158 УК РФ).

— По данным следствия, вечером 30 июня этого года 55-летняя неработающая ранее судимая за кражу женщина вошла через незапертую дверь в дом в деревне Карташовка Долгоруковского района и украла оттуда кошелёк хозяйки дома, в котором были 9 000 рублей, после чего скрылась, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Теперь 55-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
...
21 минуту назад
За проникновение в чужой дом+за грабеж- наказание должно быть больше 6 лет.
Ответить
Липчанин 1
сегодня, 16:18
Кошелёк, кашелек. Какой кашелек?Гы-гы-гы.
Ответить
