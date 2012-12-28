Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
283
сегодня, 16:07
2
55-летнюю женщину будут судить за кражу кошелька из незапертого дома
Ей грозит до шести лет колонии.
— По данным следствия, вечером 30 июня этого года 55-летняя неработающая ранее судимая за кражу женщина вошла через незапертую дверь в дом в деревне Карташовка Долгоруковского района и украла оттуда кошелёк хозяйки дома, в котором были 9 000 рублей, после чего скрылась, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Теперь 55-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы.
0
1
1
0
2
Комментарии (2)