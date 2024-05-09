Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе

Всё, что нужно знать про наступивший день.

В Липецке резко похолодало: днём столбик термометра не поднимется выше 14-16 градусов. Периодически будут накрапывать и кратковременные дожди.









- ул. Станционная.









- ул. Краснознаменная, 3.













- ул. Боевой проезд, 1;

В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) можно будет послушать классическую музыку (12+).





Перед липчанами выступит популярный местный камерный ансамбль Ls–trio. В его состав входят Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет) и Татьяна Золотых (фортепиано).









Татьяна Левитина









Рок-дебют





В 19:00 на главной сцене областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится дебютный концерт коллектива «Суши» из Ельца (12+).









Фото vk.com/musicsushi

В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) состоится презентация сборника «Путешествуй по Липецкой земле! 48 туристических маршрутов» (12+).









Фото vk.com/lib48ru





В 18:00 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает всех на игру «Эрудитариум» (12+).









Фото vk.com/vbiblioteku

В 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Циолковского, 15/3) начнётся отборочный тур конкурса чтецов «Сила звонкого слова» (6+).









Уроки рукоделия продолжает библиотека на Левом берегу (пр-т Мира, 5). В 14:00 состоится мастер-класс по выжиганию из дерева (6+).









6 из 10 липчан признались SuperJob, что сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе. В каждом втором случае это приводило к увольнениям. Отрицают такой опыт 31% липчан, еще 11% затруднились с ответом.





Чаще всего выгорают мужчины - 61% против 54% у женщин. С возрастом эмоциональные кризисы усугубляются: о них говорят 55% респондентов до 35 лет, 59% в возрасте 35—45 лет и 61% работников 45+.













Только 23% сотрудников, столкнувшихся с выгоранием, обращаются к руководству за помощью. Большинство не решается - 72%. Правда, поддержку от руководства не получили две трети признавшихся у усталости и проблемах.

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на двух улицах:- ул. Одесская;С 08:00 до 17:00 в свези с ремонтом обесточат:- ул. Коммунистическая, 1;- ул. Краснозаводская, 1, 1а, 2, 2а, 2г, 3, 4, 5;С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;- ул. Верхняя, 5, 13;- ул. Вишневая, 8, 10, 50, 54;- ул. Восточная, 107, 109, 110, 111;- ул. Дорожная, 19, 31, 278, 279;- ул. Зеленая, 17, 25, 63, 74, 80;- ул. Ильича 42, 48, 50, 52, 54, 54а;- ул. Коллективная, 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33;- ул. Коммунальная, 4, 11;- ул. Леваневского;- ул. Лесная;- ул. Линейная, 26, 37, 39, 51;- ул. Логовая, 16, 32, 43;- ул. Медицинская, 19, 43;- ул. Мирная;- ул. Мичурина, 2, 16,20, 22, 24, 27, 376;- ул. Общественная, 26, 31, 38, 65, 69, 70;- ул. Островского (частный сектор),- ул. Плодородная, 1, 21;- ул. Проселочная, 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32;- ул. Путейская, 46, 49, 69;- ул. Радиаторная 2-я, 30, 36;- ул. Раздельная, 254;- ул. Садовая, 1, 3, 23, 29, 34, 47;- ул. Станкостроительная, 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23;- ул. Станкостроительная 2-я, 4, 6;- ул. Торговая, 10, 97;- ул. Тракторозаводская, 74;- ул. Транспортная, 35;- ул. Трубная, 11, 19, 70;- ул. Цветочная, 56, 61, 63, 64, 90;- ул. Центральная, 28, 34, 36, 321;- ул. Юбилейная, 2;- ул. Южная, 358, 367.- пер. Моторный;- пер. Парковый, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;- пер. Стандартный, 1; 1-я- пер. Театральный 1-й, 1, 2, 3, 4, 5;- Универсальный проезд, 34.Погрузятся в потёмки и садоводческие товарищества «Венера», «Весна», «Ветеран труда», имени Мичурина, «Кооператор», «Тракторостроитель №1», «Тракторостроитель №2», «Трубник».Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.В двух отделениях концерта вы услышите произведения знаменитых зарубежных и отечественных композиторов, носящие первые номера: например, Й. Брамс, «Соната для кларнета и фортепиано №1»; Д. Шостакович, «Трио №1»; А. Шнитке, «Соната №1 для скрипки и фортепиано в переложении для трио» и т.д.Это кавер-группа, исполняющая вживую ретро-хиты и современные композиции различных жанров в авторской интерпретации. Репертуар охватывает знаковые произведения от золотой эпохи диско до современных поп-хитов. Пять профессиональных музыкантов: Георгий Долматов (вокал), Алёна Еганова (гитара), Ирина Гребенникова, (бас-гитара), Вадим Прохоров (ритм-секция), Даниил Петрищев (клавиши).О книге расскажут председатель Липецкого областного краеведческого общества Александр Клоков и директор Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области Андрей Найденов. Старинные дворянские усадьбы, места воинской славы, литературные тропы – всё это можно найти на страницах путеводителя.В верноподданническом кураже работники библиотеки в социальных сетях даже написали: «Книга выпущена на средства правительства Липецкой области», словно бы её издание из личного кармана профинансировали чиновники, а не бюджет т.е. мы с вами.Увы, в Липецке крайне мало достойных интеллектуальных игр, от безысходности граждане шатаются по питейным заведениям, где под видом «боёв мозгов» им подсовывают халтурку с профан-вопросами, на которые сами ведущие не знают честных ответов. Но сегодня есть шанс! К первой игре чемпионата нового сезона вопросы приготовили действительно знающие люди, а наиболее прозорливые участники получат специальные призы от Липецкой филармонии и ЛГАТД им. Л.Н. Толстого. Можно участвовать целыми командами – от 2 до 7 человек.По сравнению с кабацкими игрищами есть лишь один минус: в «Библиотеке» не наливают, и отвечать на вопросы придётся на трезвую голову.Настала пора проявить себя юным. Прослушивание состоится у младшей возрастной категории от 6 до 10 лет. Оценивать участников будут учителя, заслуженные деятели культуры и искусства, поэты и писатели.А в 15:30 преподаватели научат делать осеннюю поделку из природных материалов, например, опавших листьев.В каждом втором случае эмоциональное выгорание привело к решению уволиться из компании. Женщины более склонны к увольнению, чем мужчины - 53% против 48% соответственно. Хотя эмоциональное выгорание неплохо поддаётся лечению – например, отпуском.