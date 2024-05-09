Все новости
Общество
722
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: интеллектуальные игры на трезвую голову, выгоревших липчан заменят на работе

Всё, что нужно знать про наступивший день.

Холодно и дождь

В Липецке резко похолодало: днём столбик термометра не поднимется выше 14-16 градусов. Периодически будут накрапывать и кратковременные дожди.

DSC_02371 (2)2.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на двух улицах:

- ул. Одесская;
- ул. Станционная.

Изображение WhatsApp 2024-05-09 в 15.26.12_b101374a.jpg

Отключение света

С 08:00 до 17:00 в свези с ремонтом обесточат:

- ул. Коммунистическая, 1;
- ул. Краснозаводская, 1, 1а, 2, 2а, 2г, 3, 4, 5;
- ул. Краснознаменная, 3.

0J2A6236 копия.jpg

С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:

- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Верхняя, 5, 13;
- ул. Вишневая, 8, 10, 50, 54;
- ул. Восточная, 107, 109, 110, 111;
- ул. Дорожная, 19, 31, 278, 279;
- ул. Зеленая, 17, 25, 63, 74, 80;
- ул. Ильича 42, 48, 50, 52, 54, 54а;
- ул. Коллективная, 1, 8, 13, 17, 18, 22, 26, 33;
- ул. Коммунальная, 4, 11;
- ул. Леваневского;
- ул. Лесная;
- ул. Линейная, 26, 37, 39, 51;
- ул. Логовая, 16, 32, 43;
- ул. Медицинская, 19, 43;
- ул. Мирная;
- ул. Мичурина, 2, 16,20, 22, 24, 27, 376;
- ул. Общественная, 26, 31, 38, 65, 69, 70;
- ул. Островского (частный сектор),
- ул. Плодородная, 1, 21;
- ул. Проселочная, 1, 9, 13, 16, 27, 29, 32;
- ул. Путейская, 46, 49, 69;
- ул. Радиаторная 2-я, 30, 36;
- ул. Раздельная, 254;
- ул. Садовая, 1, 3, 23, 29, 34, 47;
- ул. Станкостроительная, 1, 2, 4, 10, 15, 17, 23;
- ул. Станкостроительная 2-я, 4, 6;
- ул. Торговая, 10, 97;
- ул. Тракторозаводская, 74;
- ул. Транспортная, 35;
- ул. Трубная, 11, 19, 70;
- ул. Цветочная, 56, 61, 63, 64, 90;
- ул. Центральная, 28, 34, 36, 321;
- ул. Юбилейная, 2;
- ул. Южная, 358, 367.
- пер. Моторный;
- пер. Парковый, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11;
- пер. Стандартный, 1; 1-я
- пер. Театральный 1-й, 1, 2, 3, 4, 5;
- Универсальный проезд, 34.

Погрузятся в потёмки и садоводческие товарищества «Венера», «Весна», «Ветеран труда», имени Мичурина, «Кооператор», «Тракторостроитель №1», «Тракторостроитель №2», «Трубник».

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Классика

В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) можно будет послушать классическую музыку (12+).

Перед липчанами выступит популярный местный камерный ансамбль Ls–trio. В его состав входят Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет) и Татьяна Золотых (фортепиано).

3a216ed0d315203edbc40df0756c4966.JPG

Татьяна Левитина

В двух отделениях концерта вы услышите произведения знаменитых зарубежных и отечественных композиторов, носящие первые номера: например, Й. Брамс, «Соната для кларнета и фортепиано №1»; Д. Шостакович, «Трио №1»; А. Шнитке, «Соната №1 для скрипки и фортепиано в переложении для трио» и т.д.

Рок-дебют

В 19:00 на главной сцене областного Центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) состоится дебютный концерт коллектива «Суши» из Ельца (12+).

4JWVW15ABySkYt11YY3COdPWbRQMeT7P5pPhxhmT-3KCvVAisO958sP6reG2u3P8S-6SrxOIum0vTTjGOKyrx5ak.jpg

Фото vk.com/musicsushi

Это кавер-группа, исполняющая вживую ретро-хиты и современные композиции различных жанров в авторской интерпретации. Репертуар охватывает знаковые произведения от золотой эпохи диско до современных поп-хитов. Пять профессиональных музыкантов: Георгий Долматов (вокал), Алёна Еганова (гитара), Ирина Гребенникова, (бас-гитара), Вадим Прохоров (ритм-секция), Даниил Петрищев (клавиши).

Презентация книги

В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31) состоится презентация сборника «Путешествуй по Липецкой земле! 48 туристических маршрутов» (12+).

yQtyY-8dHXHq3iPCMyMqCvxZxtvj1l24DwP5PjMwkHTc2PFNisbDvgD4zadr3eNq23FLDCM7IlLVqtdNqyyPELvQ.jpg

Фото vk.com/lib48ru

О книге расскажут председатель Липецкого областного краеведческого общества Александр Клоков и директор Государственной дирекции культурного наследия Липецкой области Андрей Найденов. Старинные дворянские усадьбы, места воинской славы, литературные тропы – всё это можно найти на страницах путеводителя.

В верноподданническом кураже работники библиотеки в социальных сетях даже написали: «Книга выпущена на средства правительства Липецкой области», словно бы её издание из личного кармана профинансировали чиновники, а не бюджет т.е. мы с вами.

Битва умов

В 18:00 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает всех на игру «Эрудитариум» (12+).

й17.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

Увы, в Липецке крайне мало достойных интеллектуальных игр, от безысходности граждане шатаются по питейным заведениям, где под видом «боёв мозгов» им подсовывают халтурку с профан-вопросами, на которые сами ведущие не знают честных ответов. Но сегодня есть шанс! К первой игре чемпионата нового сезона вопросы приготовили действительно знающие люди, а наиболее прозорливые участники получат специальные призы от Липецкой филармонии и ЛГАТД им. Л.Н. Толстого. Можно участвовать целыми командами – от 2 до 7 человек.

По сравнению с кабацкими игрищами есть лишь один минус: в «Библиотеке» не наливают, и отвечать на вопросы придётся на трезвую голову.

Конкурс чтецов

В 15:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Циолковского, 15/3) начнётся отборочный тур конкурса чтецов «Сила звонкого слова» (6+).

-9vyMW5zppQfOgxOXB70LXvUZcAiO-09gS4aEmZ8NtHsX49a1zAjAUHR4OoJEoPnwAc5f-O2.jpg

Настала пора проявить себя юным. Прослушивание состоится у младшей возрастной категории от 6 до 10 лет. Оценивать участников будут учителя, заслуженные деятели культуры и искусства, поэты и писатели.

Мастер-классы

Уроки рукоделия продолжает библиотека на Левом берегу (пр-т Мира, 5). В 14:00 состоится мастер-класс по выжиганию из дерева (6+).

5on071dy7zp5zelrf2o36zqcsndeniye.jpg

А в 15:30 преподаватели научат делать осеннюю поделку из природных материалов, например, опавших листьев.

Выгорание

6 из 10 липчан признались SuperJob, что сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе. В каждом втором случае это приводило к увольнениям. Отрицают такой опыт 31% липчан, еще 11% затруднились с ответом.

Чаще всего выгорают мужчины - 61% против 54% у женщин. С возрастом эмоциональные кризисы усугубляются: о них говорят 55% респондентов до 35 лет, 59% в возрасте 35—45 лет и 61% работников 45+.

IMGP875812.jpg

Только 23% сотрудников, столкнувшихся с выгоранием, обращаются к руководству за помощью. Большинство не решается - 72%. Правда, поддержку от руководства не получили две трети признавшихся у усталости и проблемах.

В каждом втором случае эмоциональное выгорание привело к решению уволиться из компании. Женщины более склонны к увольнению, чем мужчины - 53% против 48% соответственно. Хотя эмоциональное выгорание неплохо поддаётся лечению – например, отпуском.

Дорогие липчане! В разгар рабочей недели новости идут в режиме нон-стоп. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
2

Комментарии (1)

