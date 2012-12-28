Версия трагедии на улице Адмирала Макарова: оставшиеся одни в комнате мальчики играли с огнём
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
сегодня, 09:44
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Имущество бывшего директора и учредителя строительной компании будет реализовано.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина сам обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании банкротом. Основанием для обращения стала невозможность погасить кредитные обязательства перед банком на сумму 568 132 400 рублей (основной долг, задолженность по процентам и неустойка).
Еще в 2015 году, будучи директором и учредителем строительной компании, Решетов выступил поручителем по кредиту. Однако задолженность перед банком не была погашена. На данный момент сама строительная организация признана банкротом: Арбитражный суд Московской области 26 марта 2021 года ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства.
Определением арбитражного суда в отношении бывшего учредителя фирмы также введена процедура банкротства – реализация имущества.
