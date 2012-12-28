Все новости
Общество
1235
сегодня, 09:44
3

В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства

Имущество бывшего директора и учредителя строительной компании будет реализовано.

Арбитражный суд Липецкой области ввел в отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина Сергея Решетова процедуру банкротства — реализацию имущества.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина сам обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании банкротом. Основанием для обращения стала невозможность погасить кредитные обязательства перед банком на сумму 568 132 400 рублей (основной долг, задолженность по процентам и неустойка).

Еще в 2015 году, будучи директором и учредителем строительной компании, Решетов выступил поручителем по кредиту. Однако задолженность перед банком не была погашена. На данный момент сама строительная организация признана банкротом: Арбитражный суд Московской области 26 марта 2021 года ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства.

Определением арбитражного суда в отношении бывшего учредителя фирмы также введена процедура банкротства – реализация имущества.
арбитражный суд
Комментарии (3)

Сначала новые
Буквоед
сегодня, 10:41
Хорошо устроился мужик!Кому должен-всем прощаю!
Ответить
Зоя
сегодня, 10:15
Красиво и умно жить надо уметь - не каждому дозволено!
Ответить
Жесть
сегодня, 10:40
Поручитель - не значит заемщик. Он этих денег и в руках не держал.
Ответить
