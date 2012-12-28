Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Его оставляли присматривать за девочками.
Мужчина был признан виновным в совершении преступления по пункту «б» части пятой статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста».
По данным GOROD48, преступление было совершено в сентябре – ноябре 2024 года. Пользуясь отсутствием падчерицы, мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности доверенных ему для присмотра двух её дочерей. В правоохранительные органы обратилась мать девочек, узнав от них о действиях своего отчима.
Вину мужчина признал и раскаялся в содеянном.
