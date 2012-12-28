Все новости
Происшествия
820
сегодня, 14:05
2

43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы

Его оставляли присматривать за девочками. 

По результатам рассмотрения апелляционного представления прокуратуры Первый апелляционный суд общей юрисдикции ужесточил приговор Липецкого областного суда 43-летнему педофилу — с 10 до 16 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Мужчина был признан виновным в совершении преступления по пункту «б» части пятой статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста».

По данным GOROD48, преступление было совершено в сентябре – ноябре 2024 года. Пользуясь отсутствием падчерицы, мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности доверенных ему для присмотра двух её дочерей. В правоохранительные органы обратилась мать девочек, узнав от них о действиях своего отчима.

Вину мужчина признал и раскаялся в содеянном.
совращение несовершеннолетних
Комментарии (2)

Сначала новые
T
38 минут назад
Днище
Ответить
Марина
38 минут назад
И это мужчина??? Жуть
Ответить
