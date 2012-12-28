На улице Ангарской загорелся автобус

С огнем боролись восемь пожарных.

Днем 23 сентября на улице Ангарской в Липецке загорелся автобус.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в момент возгорания салон был пуст, так как автобус стоял на конечной.— В результате возгорания погибших пострадавших нет. На месте пожара работали два отделения — восемь человек личного состава, — уточнили в МЧС.