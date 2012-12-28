Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Становлянец погиб на СВО
Общество
В районах Тракторного, Дикого и центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
Общество
Утонувшему в Грязинском районе мужчине было 40 лет
Происшествия
Двое автоинспекторов спасли мужчину из горящего дома
Происшествия
Число пострадавших в массовой аварии на Октябрьском мосту увеличилось до двух
Происшествия
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Общество
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
В Липецкой области еще один жаркий день
Погода в Липецке
Читать все
На улице Ангарской загорелся автобус
Происшествия
Реконструкция мозаичной подземки в Липецке подорожала на 60% от изначального контракта
Общество
Новые депутаты Липецкого горсовета собрались на свою первую общую встречу
Общество
Состояние раненого во время погони 16-летнего парня остаётся тяжёлым
Происшествия
43-летнюю липчанку обманули под предлогом перевыпуска банковской карты
Происшествия
Департамент ЖКХ липецкой мэрии возглавил бывший пожарный
Общество
43-летний мужчина получил 16 лет строгого режима за совращение дочерей падчерицы
Происшествия
В Дубовой роще треснул асфальт
Происшествия
На заброшенной ферме росла конопля
Происшествия
Липецкий культурист произвел сенсацию в столице
Спорт
Читать все
Происшествия
2380
сегодня, 12:40
24

На улице Ангарской загорелся автобус

С огнем боролись восемь пожарных.

Днем 23 сентября на улице Ангарской в Липецке загорелся автобус.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в момент возгорания салон был пуст, так как автобус стоял на конечной.

— В результате возгорания погибших пострадавших нет. На месте пожара работали два отделения — восемь человек личного состава, — уточнили в МЧС.
МЧС
автобус
0
2
4
3
8

Комментарии (24)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Demi
16 минут назад
не загорелся,а сгорел полностью.
Ответить
А что
26 минут назад
он разве ходит?
Ответить
А 11й
32 минуты назад
часто проезжает остановку
Ответить
Даша
29 минут назад
Если проезжает, значит едет в гараж. Просто так проезжать автобус врятли будет.
Ответить
Хорошо
35 минут назад
горит однако
Ответить
Мария Смоляренко
39 минут назад
Почему 24 маршрут ходить раз в 50 мин. и реже, а 346 - каждые 20 мин. Почему бы не сделать вечерами 24-тый как 346 каждые 20 мин. Сейчас придут вечерние заморозки, вообще не по кайфу будет на остановке стоять так долго в ожидании автобуса.
Ответить
Кто
59 минут назад
Где боролся, когда он весь сгорел
Ответить
Виталий
сегодня, 14:07
Сочувстую владельцу автобуса , это техника , может произойти все что угодно в не зависимости новая она или старая .
Ответить
Егор
сегодня, 14:06
Это говорит о том, что, кроме поднятия проезда, ничего не изменилось: автобусы старые, остановки не объявляются, вечерние рейсы срываются. А что говорит департамент транспорта? А говорит он: За срыв рейсов мы применяли и продолжим применять штрафные санкции, на этом всё.
Ответить
Липчанин
сегодня, 13:54
Как допускают такие старые автобусы да ещё и сломанные на линию??? Куда смотрит город на таких перевозчиков? Проведите проверку транспортных средств у данного перевозчика и увидите, что автобусы выпускаются на линию без тормозов!!! Нужно обязять всех перевозчиков закупать НОВЫЕ автобусы, а не хлам, который списан 30 лет назад!!!
Ответить
Ну, Ну..
58 минут назад
Нуууу, милок, тогда совсем мало автобусов будет. по часу-полтора ждать будем почти все автобусы
Ответить
Фунтик
сегодня, 13:14
Странно, нет зевак с телефонами
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить