Сегодня в Липецке: зачем учиться, если самые большие зарплаты у курьеров, липчан снова обяжут носить маски?
В отношении задолжавшего более полумиллиарда рублей 65-летнего липчанина введена процедура банкротства
Подозреваемая в истязании детей мать из посёлка Агроном ограничена в родительских правах
Происшествия
2380
сегодня, 12:40
24
На улице Ангарской загорелся автобус
С огнем боролись восемь пожарных.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, в момент возгорания салон был пуст, так как автобус стоял на конечной.
— В результате возгорания погибших пострадавших нет. На месте пожара работали два отделения — восемь человек личного состава, — уточнили в МЧС.
0
2
4
3
8
Комментарии (24)