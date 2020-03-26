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Цены на смартфоны во II квартале вырастут на 10–20%

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#цены
Увеличение стоимости на гаджеты будет связано в первую очередь с падением курса рубля, а не с коронавирусом, рассказала «Известиям» директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова. 

Он добавила, что вырастут цены на смартфоны всех брендов. При этом производители, у которых есть запасы на российских складах, могут изменить стоимость товаров позже. «При таком изменении курса доллара повышения цен не избежать. Это не зависит от категории товара», — отметила она. 

Ожидается, что рост цен будет постепенным. Розница и дистрибуторы стараются сглаживать ситуацию, чтобы не потерять темпы продаж, считает директор департамента «Аудио, аксессуары, портативная техника» компании «Марвел-Дистрибуция» Александр Розов. По его мнению, новые цены покупатели увидят лишь к началу III квартала. 
242
#цены

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