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Кремль разъяснил налог на вклады

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#налог #вклад
Кремль разъяснил налог на вклады

13% придется отдать государству, если доход идет от инвестиции свыше 1 млн рублей.

Россиянам разъяснили новый налог на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям. Им будут облагаться только проценты на вложения свыше 1 миллиона рублей, а не основная сумма, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

- Речь о процентах с вклада... Если у вас на счету лежит миллион рублей, и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100 тыс. руб. в год проценты от вашего вклада. Раньше эти 100 тыс. руб. не облагались налогом, теперь имеется в виду, что со 100 тыс. вы заплатите 13%, то есть 13 тыс. руб.»,— сказал господин Песков в ответ на просьбу журналистов разъяснить инициативу президента. По его словам, речь идет «об одном конкретно взятом счете», а не о совокупности этих вкладов.

Пресс-секретарь заявил, что налог в 13% на проценты от вкладов размером более 1 млн рублей коснется менее 10% вкладчиков. Он назвал неверной информацию, что таких вкладов в российских банках больше 50%. "В любом случае это менее 10%", - сказал Песков, отметив, что не будет называть конкретную долю. Он уточнил, что эти цифры озвучивало руководство правительства на совещании у Владимира Путина и подтверждал Центральный банк.

Решение распространить НДФЛ на проценты по вкладам и купонные доходы от вложений в облигации было озвучено 25 марта президентом Владимиром Путиным в ходе экстренного обращения к нации, напоминает «Лента». Тогда глава государства заявил, что мера затронет только 1 процент вкладчиков. Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
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#налог #вклад

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