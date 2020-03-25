Липчанин на фуре раскатал «в лепешку» «ГАЗель» дорожной службы

Водитель ГАЗели родился в рубашке

На мосту на въезде в Борисоглебск, 29-летний липчанин на большегрузе «Вольво» буквально раздавил ГАЗель дорожной службы.



В момент наезда липчанина на ГАЗель, рабочих в ней не было. Водитель же отделался легкими царапинами.



В причине аварии разбираются сотрудники ГИБДД.



Фото: vk.com/vrndtp



