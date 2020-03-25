Происшествия

сегодня, 22:10

Липчанин на фуре раскатал «в лепешку» «ГАЗель» дорожной службы

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#ДТП
Липчанин на фуре раскатал «в лепешку» «ГАЗель» дорожной службы

Водитель ГАЗели родился в рубашке

На мосту на  въезде в Борисоглебск, 29-летний липчанин на большегрузе «Вольво»  буквально раздавил ГАЗель дорожной службы.

В момент наезда липчанина на ГАЗель, рабочих в ней не было. Водитель же отделался легкими царапинами.

В причине аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Фото: vk.com/vrndtp

3 1391
#ДТП

Комментарии (3)

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Шеф

19 минут назад
Ну раз мужу Ивана помогло, то мне точно такое не поможет.
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Андрей

46 минут назад
Что тут выяснять? Как обычно вместо того чтобы знаки выставить по правилам, повесили их себе на ж...у, деваться ему уже некуда было, вот и снес газель
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Иван

сегодня, 22:26
По статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мужу помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- http://xx.org.ua/alco
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