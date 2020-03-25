Происшествия
сегодня, 22:10
Липчанин на фуре раскатал «в лепешку» «ГАЗель» дорожной службы
Водитель ГАЗели родился в рубашке
На мосту на въезде в Борисоглебск, 29-летний липчанин на большегрузе «Вольво» буквально раздавил ГАЗель дорожной службы.
В момент наезда липчанина на ГАЗель, рабочих в ней не было. Водитель же отделался легкими царапинами.
В причине аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото: vk.com/vrndtp
В момент наезда липчанина на ГАЗель, рабочих в ней не было. Водитель же отделался легкими царапинами.
В причине аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Фото: vk.com/vrndtp
Шеф
Андрей
Иван