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7 минут назад

Ипотечникам предложили дать кредитные каникулы

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#ипотека #кредитные каникулы
Ипотечникам предложили дать кредитные каникулы

Поблажки могут дать тем, кто заразился коронавирусом.

Банк России рекомендует кредиторам оперативно рассматривать заявления и предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с официально подтвержденным заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией, сообщает ведомство.

- Подтвержденное наличие COVID-19 может являться причиной и для оперативного рассмотрения заявления на реструктуризацию потребительского кредита (займа), а также отмены начисления неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащие исполнение обязательств по договору. Соответствующие рекомендации содержатся в информационном письме регулятора, направленном в банки, микрофинансовые организации (МФО), кредитные потребительские кооперативы (КПК), сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК) и страховые организации, - указано в сообщении регулятора.

Согласно предложенным Центробанком мерам реструктуризовать ипотечный кредит могут даже тем заемщикам, которые уже один раз пользовались правом на ипотечные каникулы, уточняет РБК. Общаться при этом представители банков с гражданами будут по телефону, а заемщики, в свою очередь, должны предоставить все нужные документы, в том числе подтверждающие диагноз, после выздоровления.

Если же заемщик обратится в банк уже после болезни, ЦБ рекомендует отменить для него неустойку за просроченные обязательства. Также согласно предписанию регулятора данные, направленные в бюро кредитных историй, не должны ухудшить кредитную историю таких граждан.
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#ипотека #кредитные каникулы

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