Погода в Липецке

12 минут назад

В Липецкой области потеплеет до +14

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#потепление
В Липецкой области потеплеет до +14

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-7 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 марта в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем - от 9 до 14  градусов тепла. 

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью - от 4 до 6 градусов мороза, днем ожидается от 11 до 13 градусов тепла.  

День 26 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году – 19 градусов мороза. 
111
#потепление

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