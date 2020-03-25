12 минут назад
В Липецкой области потеплеет до +14
В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширного антициклона. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-7 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.
В Липецке малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью - от 4 до 6 градусов мороза, днем ожидается от 11 до 13 градусов тепла.
День 26 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +16 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году – 19 градусов мороза.