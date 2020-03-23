В мире

29 минут назад

В США из-за коронавируса начали освобождать заключенных

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В США из-за коронавируса начали освобождать заключенных

Власти США досрочно отпустят на свободу тысячи заключенных

В США местные власти освобождают из тюрем тысячи узников в попытке предотвратить вспышку коронавируса, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания Wall Street Journal, это происходит в таких штатах, как Калифорния, Нью-Йорк, Техас и еще не менее десяти. Сообщается, что выпускают заключенных, совершивших нетяжкие преступления, а также пожилых и больных.

По информации издания, под освобождение попали пожилые осужденные, отбывающие срок за не особо тяжкие преступления и имеющие хронические заболевания.

В большинстве тюрем введены меры, запрещающие видеться с заключенными, сотрудники исправительных учреждений проходят медицинские обследование.

В издании также утверждается, что в тюрьмах, находящихся на территории штатов Вашингтон, Мичиган, Нью-Йорк, Пенсильвания, и столичном округе Колумбия, зафиксированы случаи заражения коронавирусом сотрудников исправительных учреждений, поэтому был введен режим карантина для заключенных.
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