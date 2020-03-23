Анализы двух пациентов инфекционной больницы с подозрением на коронавирус переданы в центр «Вектор»

За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлены.

Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» сейчас находятся девять человек.



Два человека с симптомами ОРВИ и с подозрением на выделение вируса. Их анализы переданы в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».



Два человека с симптомами ОРВИ из числа контактных. Анализ не подтверждает наличие вируса.



Пять человек с симптомами ОРВИ прибывших из-за рубежа, в т.ч. один ребенок. Анализ не подтверждает наличие вируса.



В обсерваторе находится 22 человека из числа контактных первого порядка. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 456 человек: 83 человека контактных второго порядка; 373 человек прибывших из-за рубежа.



Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.

