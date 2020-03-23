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19 минут назад

Анализы двух пациентов инфекционной больницы с подозрением на коронавирус переданы в центр «Вектор»

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#коронавирус
Анализы двух пациентов инфекционной больницы с подозрением на коронавирус переданы в центр «Вектор»

За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлены.

Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» сейчас находятся девять человек. 

Два человека с симптомами ОРВИ и с подозрением на выделение вируса. Их анализы переданы в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Два человека с симптомами ОРВИ из числа контактных. Анализ не подтверждает наличие вируса.

Пять человек с симптомами ОРВИ прибывших из-за рубежа, в т.ч. один ребенок. Анализ не подтверждает наличие вируса. 

В обсерваторе находится 22 человека из числа контактных первого порядка. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено. 

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 456 человек: 83 человека контактных второго порядка; 373 человек прибывших из-за рубежа. 

Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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Лилиан

3 минуты назад
У меня вообще коронавирус с детства, и ни чё, живой да здоров!!!
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Кутя

8 минут назад
Сжечь их на хир
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