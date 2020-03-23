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19 минут назад
Анализы двух пациентов инфекционной больницы с подозрением на коронавирус переданы в центр «Вектор»
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За минувшие сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Липецкой области не выявлены.
Как сообщает областной оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» сейчас находятся девять человек.
Два человека с симптомами ОРВИ и с подозрением на выделение вируса. Их анализы переданы в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Два человека с симптомами ОРВИ из числа контактных. Анализ не подтверждает наличие вируса.
Пять человек с симптомами ОРВИ прибывших из-за рубежа, в т.ч. один ребенок. Анализ не подтверждает наличие вируса.
В обсерваторе находится 22 человека из числа контактных первого порядка. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 456 человек: 83 человека контактных второго порядка; 373 человек прибывших из-за рубежа.
Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
Два человека с симптомами ОРВИ и с подозрением на выделение вируса. Их анализы переданы в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
Два человека с симптомами ОРВИ из числа контактных. Анализ не подтверждает наличие вируса.
Пять человек с симптомами ОРВИ прибывших из-за рубежа, в т.ч. один ребенок. Анализ не подтверждает наличие вируса.
В обсерваторе находится 22 человека из числа контактных первого порядка. Они здоровы. Симптомов ОРВИ не выявлено.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 456 человек: 83 человека контактных второго порядка; 373 человек прибывших из-за рубежа.
Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
2 586
Лилиан
Кутя