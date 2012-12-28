Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Хозяйку норовистой лошади проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Липецкая вечЁрка: продление ареста Александру Афанасьеву, ночная погоня и видео падения ребенка с лошади
Происшествия
41
31 минуту назад
Отбой желтого уровня
0
0
0
0
0
Комментарии