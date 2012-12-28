На двух десятках улиц отключат холодную воду

Еще на шести десятках улиц в центральной части города давление холодной воды при подаче будет снижено.

4 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители 23 улиц. Еще на шести десятках улиц давление холодной воды при подаче будет снижено, предупредили в компании.С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1 по улице Терешковой.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 по улице 40 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой, №№ 3, 4 по улице Смыслова, № 2 по улице Первомайской, №№ 2, 5, 5а, вл. 9, 25, 25а, 27, 27/1, 27а, 27 стр. 1, 27 стр. 2, 30, 31, 31/1, 31/2, 31 стр. 1 по улице Карла Маркса, №№ 9, 10 на площади Революции, №№ 2, 2а, 2б, 2/1, 4, 6 по проспекту 60 лет СССР, № 3 по проезду Сиреневому, №№ 87а, 87а/1, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 93б/1, 95, 101, 106, 108б, 110, 112б, 114/1 по проспекту Победы. Без холодной воды в этот период также останутся жители частного сектора улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Пролетарской, Калинина, переулка Рядового.Подвоз воды будет организован по адресу: проспект Победы, 93, а также по заявкам потребителей.Также с 10:00 и до завершения ремонтных работ возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей на улицах Циолковского, Гоголя, Громовой, Доватора, Папина, Хмельницкого, Механизаторов, Студенческий Городок, 15 микрорайон, Айвазовского, Ю. Натуралистов, Крылова, 8 Марта, Крайней, Толстого, Советской, Первомайской, Кузнечной, М. Ключи, Фрунзе, Ворошилова, Октябрьской, Пушкина, Неделина, Мичурина, Горького, Барашева, Литаврина, Верхней, Кирова, Пригородной, 2-й Крымской, 1-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Достоевского, Киевской, Индустриальной, по проспекту Победы, на площадях Победы, Театральной, в переулках Кочубея, Верещагина, Даргомыжского, Вишневом, Фруктовом, Яблочкина, Балакирева.После окончания работ возможно повышение мутности воды.