Пассажирка автобуса заступилась за детей и водитель показал ей средний палец
Общество
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
Происшествия
В липецкой десятиэтажке остановлен лифт: ночью его подожгли
Происшествия
Годовалый ребёнок закрыл мать на балконе
Происшествия
«ЭкоПтица» подала встречный иск к липецкой мэрии
Общество
Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
Общество
«Дом.РФ» продал под застройку земельный участок на улице Папина в Липецке
Общество
Женщина-водитель попала в больницу после аварии на улице Юношеской
Происшествия
Строители очистных сооружений на Опытной столкнулись с противодействием жителей двух улиц
Общество
Хозяйку норовистой лошади проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Происшествия
Общество
190
26 минут назад

На двух десятках улиц отключат холодную воду

Еще на шести десятках улиц в центральной части города давление холодной воды при подаче будет снижено. 

4 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды останутся жители 23 улиц. Еще на шести десятках улиц давление холодной воды при подаче будет снижено, предупредили в компании. 

С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1 по улице Терешковой. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 3, 4, 5, 6, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 по улице 40 лет Октября, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на площади Константиновой, №№ 3, 4 по улице Смыслова, № 2 по улице Первомайской, №№ 2, 5, 5а, вл. 9, 25, 25а, 27, 27/1, 27а, 27 стр. 1, 27 стр. 2, 30, 31, 31/1, 31/2, 31 стр. 1 по улице Карла Маркса, №№ 9, 10 на площади Революции, №№ 2, 2а, 2б, 2/1, 4, 6 по проспекту 60 лет СССР, № 3 по проезду Сиреневому, №№ 87а, 87а/1, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 93б/1, 95, 101, 106, 108б, 110, 112б, 114/1 по проспекту Победы. Без холодной воды в этот период также останутся жители частного сектора улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Пролетарской, Калинина, переулка Рядового. 

Подвоз воды будет организован по адресу: проспект Победы, 93, а также по заявкам потребителей.

Также с 10:00 и до завершения ремонтных работ возможно снижение параметров давления холодной воды у потребителей на улицах Циолковского, Гоголя, Громовой, Доватора, Папина, Хмельницкого, Механизаторов, Студенческий Городок, 15 микрорайон, Айвазовского, Ю. Натуралистов, Крылова, 8 Марта, Крайней, Толстого, Советской, Первомайской, Кузнечной, М. Ключи, Фрунзе, Ворошилова, Октябрьской, Пушкина, Неделина, Мичурина, Горького, Барашева, Литаврина, Верхней, Кирова, Пригородной, 2-й Крымской, 1-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова Союзной, Мирной, Урожайной, Биологической, Перова, Достоевского, Киевской, Индустриальной, по проспекту Победы, на площадях Победы, Театральной, в переулках Кочубея, Верещагина, Даргомыжского, Вишневом, Фруктовом, Яблочкина, Балакирева. 
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
