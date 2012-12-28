Хозяйку норовистой лошади проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Следственный комитет начал доследственную проверку происшествия в парке Победы.





Региональный Следком начал доследственную проверку обстоятельств получения 10-летней девочкой 30 ноября черепно-мозговой травмы в парке Победы после падения с лошади. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка проводится по признакам ч.1 ст. 238 УК РФ.Напомним, что во время посадки ребенка в седло животное дернулось и 10-летняя девочка упала и ударилась головой об дерево. Комментируя GOROD48 ситуацию, Ольга, владелицы лошади, на которых она катает детей вот уже 15 лет, сказала, что такой инцидент на ее памяти первый:— Эта девочка часто каталась на пони и лошадях. В этот день я уже прокатила ребенка и все были довольны. Потом семья вернулась на нашу площадку снова. Я помогла ребенку сесть на лошадь. Животное было привязано к дереву. Неожиданно девочка стала крениться в седле набок. Я попыталась выровнять седока, но лошадь вдруг дернулась и ребенок упал. Седло съехало лошади под пузо. Лошадь запрыгала, вырвалась и убежала. Не знаю, что случилось. Все животные у меня спокойные.Ольга считает, что, возможно, в этот раз лошадь кто-то испугал. Возможно, прошмыгнувшая мимо белка. А может, кто-то взорвал петарду.Пострадавший ребенок находится на лечении в нейрохирургическом отделении областной детской больницы. Врачи считают, что ее здоровью ничего не угрожает.Примечательно, что ровно полгода назад, 30 мая, на территории частного веревочного городка «Тарзан-парк» в Парке Победы получил удар током двухлетний ребенок: мальчик взялся за свисающий провод. Здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оно закончилось примирением сторон в суде: прекратить уголовное дело попросила мать ребёнка. Заместитель директора ООО «Спорт-Смена» выплатила родителям малыша 300 000 рублей возмещения морального вреда.