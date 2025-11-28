Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова
Происшествия
«Мы требуем явки Выжанова в суд. Нам не известна его позиция по нашему уголовному делу»
Общество
Пассажирка автобуса заступилась за детей и водитель показал ей средний палец
Общество
Так происходят ДТП — очередное опасное вождение записал регистратор в Липецке
Общество
Полицейские задержали моющего стёкла 14-летнего подростка
Происшествия
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей
Экономика
Во дворе на Соколе под автомобилем провалился асфальт
Происшествия
70-летнюю женщину сбил водитель задним ходом на улице Белана
Происшествия
Читать все
В липецкой десятиэтажке остановлен лифт: ночью его подожгли
Происшествия
Хозяйку норовистой лошади проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Происшествия
62-летний липчанин потерял ботинки и сильно обморозил ноги
Здоровье
Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
Общество
22-летний парень обокрал табачную лавку ради цветов для девушки
Происшествия
Годовалый ребёнок закрыл мать на балконе
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Женщина-водитель попала в больницу после аварии на улице Юношеской
Происшествия
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
Происшествия
Отбой желтого уровня
Происшествия
Читать все
Происшествия
1381
сегодня, 10:45
14

В липецкой десятиэтажке остановлен лифт: ночью его подожгли

Нанесённый ущерб может доходить до двух миллионов рублей.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы третьего подъезда дома №6/1 по проезду Строителей — они сообщили о поджоге лифта.

— Это уже второй пожог за несколько дней! Мы остались без лифта, и квартиры на верхних этажах все пропахли гарью! — Говорилось в обращении в редакцию.

Как рассказал GOROD48 технический директор обслуживающей дом управляющей компании — ООО «УО «Маяк» Александр Пешкин, возгорание в лифте произошло сегодня примерно в 03:15-03:20. В 09:00 сотрудники управляющей компании оценили ущерб вместе с представителями компании по ремонту лифтового оборудования.

Выводы неутешительные: кабина лифта выгорела и деформирована, её, а также силовые кабели и всё электрооборудование нужно менять. Цена вопроса может доходить до двух миллионов рублей и сопоставима с полной заменой лифта.

На месте также побывали полицейские. Вместе с представителями управляющей компанией они изучают записи камер наблюдения. В подъезде есть домофон, дверь была закрыта, и как в него попали вандалы — большой вопрос.

Сам лифт сейчас остановлен. А в доме — десять этажей и ходить пешком жильцам, видимо, придётся долго.

Со слов жильцов, лифт пытались поджигать и раньше. Например 28 ноября в нем разожгли костер из газет. Тогда пострадал только пол лифта. Жильцы обратились в полицию.


photo_2025-11-28_12-24-57 (2).jpg
ЖКХ
лифт
поджог
0
3
11
1
3

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабка Первая
11 минут назад
Сообщили бы в полицию 28-го, и не было бы сегодня этого бедствия.
Ответить
Animal planet.
28 минут назад
На днях позвонили в домофон,а у меня умный дом,я по камере смотрю кто пришел, звонит какой то чувак,с рожей отморозка,я не открыл,смотрю дальше,так он ещё в три квартиры позвонил,сказал типа ключи забыл,ему какой то мужик открыл,а так делать не хорошо.
Ответить
Animal planet.
32 минуты назад
У нас в подъезде люди такие,как наркоманам и всяким подозрительным личностям дверь открыть,так это всегда пожалуйста,а как скорой,так не открывают домофон. У нас есть общие балконы на этажах,с пожарной лестницей,так их все раскурочили в поисках закладок. Если к вам не должны прийти,и это не скорая или полиция не открывайте домофон.
Ответить
Фунтик
38 минут назад
Во что ворочают, Ну это молодёжь 100%. Или "спортсмены"-которые не хотят ездить на лифте ,а любят ходить пешком.
Ответить
Гость
42 минуты назад
Найти этих вандалов и пусть они возмещают ущерб. И так же принимают участие по сопровождению и в помощи больным и старикам в их доставке до квартиры. Таскают на себе. Клин клином вышибает надо.
Ответить
трамп
52 минуты назад
да райончик еще тот маргенальчик
Ответить
Жесть
23 минуты назад
Сейчас любой район такой!!!
Ответить
Кот Барсик
54 минуты назад
Это имущество всех жильцов , вот и за свой счет и восстанавливайть.Не ныть нужно а следить за имуществом дома, бережно и сознательно к нему относиться , участвовать в собраниях жителей дома, выберете совет дома и старшего по дому.
Ответить
Жители
54 минуты назад
Пр. Победы 21 ПОЛГОДА ходили пешком на верхние этажи и бабки с палками и мамаши с колясками, пока лифты меняли. Хотя обещали всего 4 месяца! У вас всё впереди!
Ответить
я
57 минут назад
А каким образом можно поджечь железный лифт? Может это провода загорелись?
Ответить
Может
сегодня, 11:09
Пора создать свои отряды охраны,и ловить и наказывать по полной.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить