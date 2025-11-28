Хозяйку норовистой лошади проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
сегодня, 10:45
В липецкой десятиэтажке остановлен лифт: ночью его подожгли
Нанесённый ущерб может доходить до двух миллионов рублей.
— Это уже второй пожог за несколько дней! Мы остались без лифта, и квартиры на верхних этажах все пропахли гарью! — Говорилось в обращении в редакцию.
Как рассказал GOROD48 технический директор обслуживающей дом управляющей компании — ООО «УО «Маяк» Александр Пешкин, возгорание в лифте произошло сегодня примерно в 03:15-03:20. В 09:00 сотрудники управляющей компании оценили ущерб вместе с представителями компании по ремонту лифтового оборудования.
Выводы неутешительные: кабина лифта выгорела и деформирована, её, а также силовые кабели и всё электрооборудование нужно менять. Цена вопроса может доходить до двух миллионов рублей и сопоставима с полной заменой лифта.
На месте также побывали полицейские. Вместе с представителями управляющей компанией они изучают записи камер наблюдения. В подъезде есть домофон, дверь была закрыта, и как в него попали вандалы — большой вопрос.
Сам лифт сейчас остановлен. А в доме — десять этажей и ходить пешком жильцам, видимо, придётся долго.
Со слов жильцов, лифт пытались поджигать и раньше. Например 28 ноября в нем разожгли костер из газет. Тогда пострадал только пол лифта. Жильцы обратились в полицию.
