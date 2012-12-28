В Тракторозаводском районе чествовали «вторых мам»

2 декабря в Библиотечно-информационном центре имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского на улице Ильича в Тракторозаводском районе в честь миновавшего Дня матери чествовали «вторых мам» — воспитателей и учителей.



Из рук депутата Ольги Митрохиной педагоги получили благодарности Липецкого областного Совета депутатов за многолетний и благородный труд и лично от депутата — сертификаты в книжный магазин. Потому что, как известно, книга — лучший подарок.«От всей души хочу поздравить вас с этим прекрасным праздником — Днём матери! Когда-то мама была для каждого из нас целым миром, центром вселенной. Мы росли — она дарила нам волшебство книг. Одним своим словом она останавливала любую нашу боль. Но с возрастом меняются наши интересы, рядом с нами появляются новые люди… И только для мамы ничего не меняется: мы по-прежнему для неё — её вселенная! Наверное, только мама может любить так, как никто другой в мире. Только мама может простить всё, что только возможно! Вы, по сути, являетесь вторыми мамами для наших детей. В детский сад мы отдаём маленьких крох, которые не умеют ничего, — и вы с огромной нежностью воспитываете наших детей, ухаживаете за ними. В школе вы открываете для них удивительный мир новых знаний и раскрываете их таланты. Поэтому мне особенно приятно сегодня вас поздравлять. Мне хочется пожелать вам здоровья, добра, счастья, чтобы вы не просто любили, но и были сами любимы близкими и дорогими людьми. И чтобы ваше сердце переполнялось только гордостью и радостью за ваших детей! Вы не просто дарите всем нашим детям знания — вы дарите им частичку своего сердца и своей души! Низкий вам поклон!» — обратилась к учителям и воспитателям Ольга Митрохина.В числе награждённых за непростой и очень тяжёлый труд «вторых мам» были педагоги школ № 25, 10, 63, 62 и воспитатели детских садов № 35, 22, 44, 77, 116, 85, 128, 10, 126, 47.Воспитатель детского сада № 116 Анна Матвеева работает в яслях с 2006 года.«Каждый год ко мне в среднем приходит около 30 малышей в возрасте от полутора лет. Приходится учить их всему практически с нуля! К каждому крохе и к каждому родителю нужно искать свой индивидуальный подход. Мои дети называют меня кто как: мамой, тётей, няней, бабушкой… Вместе со мной они учатся и говорить, и ложку держать… Иной раз подойдут, обнимут! Я считаю всех своих малышей ангелами — это самый замечательный возраст!» — призналась Анна Матвеева.Учительница начальных классов школы № 25 Надежда Бунчикова имеет педагогический стаж в 50 лет: в профессии она с 1975 года — четыре года отработала воспитателем в детском саду № 44, а с 1982 года трудится в школе № 25. 19 декабря Надежде Николаевне исполнится 70 лет. Её главная гордость — двое детей и пятеро внуков. Но всех воспитанников и учеников она также считает своими детьми.«Спасибо, что в День матери не забывают и о педагогах! А я в свою очередь горжусь своими учениками, из них выросло очень много достойных людей: например, моя ученица Любовь Костина — известный кардиолог, работает у нас на Тракторном», — рассказала Надежда Бунчикова.О достойных учениках не забыла и депутат Ольга Митрохина — она вручила подарки пятерым детям — победителям интернет-конкурса рисунков в честь Дня матери.Всего на конкурс в этом году поступило более 250 работ! Все участники получили памятные дипломы от депутата, а авторы работ, набравших наибольшее количество лайков, — ещё и подарки!Одна из награждённых — шестилетняя Мария Комарова вместе с педагогом дополнительного образования МДОУ № 126 Светланой Колесниковой представила на конкурс выполненную в технике батик работу «Рядом с мамой ярче мир». Мама Неля на картине получилась как в жизни — просто красавица!«Ещё раз низкий поклон вам за то, что учите и воспитываете наших детей как своих родных! Ваша работа — это очень нелёгкий труд. Вы не просто даёте знания — вы дарите частичку себя. Сегодня здесь собрались лучшие из лучших, и поэтому наш праздник получился очень тёплым и трогательным! Будем продолжать эту добрую традицию!» — подытожила праздничное мероприятие в честь Дня матери Ольга Митрохина.