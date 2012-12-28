Все новости
Происшествия
451
29 минут назад
1

Водитель сельхозпредприятия избил своего руководителя

Производственный конфликт дошёл до суда.

38-летнего жителя Воловского района будут судить по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью своему непосредственному начальнику.

По данным следствия, в июне этого года мужчина — водитель сельхозпредприятия поссорился со своим руководителем и избил его. Причинённые начальнику травмы были квалифицированы судмедэкспертизой как телесные повреждения средней степени тяжести.

— Действия водителя квалифицированы по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкции которой — до трёх лет лишения свободы. Вину мужчина полностью признал, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
конфликт
побои
Комментарии (1)

