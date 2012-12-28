Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
Водитель сельхозпредприятия избил своего руководителя
Производственный конфликт дошёл до суда.
По данным следствия, в июне этого года мужчина — водитель сельхозпредприятия поссорился со своим руководителем и избил его. Причинённые начальнику травмы были квалифицированы судмедэкспертизой как телесные повреждения средней степени тяжести.
— Действия водителя квалифицированы по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкции которой — до трёх лет лишения свободы. Вину мужчина полностью признал, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
