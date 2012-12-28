Водитель сельхозпредприятия избил своего руководителя

Производственный конфликт дошёл до суда.

38-летнего жителя Воловского района будут судить по обвинению в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью своему непосредственному начальнику.По данным следствия, в июне этого года мужчина — водитель сельхозпредприятия поссорился со своим руководителем и избил его. Причинённые начальнику травмы были квалифицированы судмедэкспертизой как телесные повреждения средней степени тяжести.— Действия водителя квалифицированы по части первой статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкции которой — до трёх лет лишения свободы. Вину мужчина полностью признал, — сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.