Происшествия
сегодня, 09:10
22-летний парень обокрал табачную лавку ради цветов для девушки
Парень ловко стащил деньги, которыми предприниматель собирался расплатиться с поставщиком.
Оказалось, что деньги, которыми предприниматель собирался расплатиться за доставленный товар, парень украл, чтобы купить цветы своей девушке.
«Вину фигурант признал полностью и раскаялся, возместив причинённый ущерб в полном объёме.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сообщает областное управление МВД.
