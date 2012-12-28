Все новости
Происшествия
771
сегодня, 09:10
4

22-летний парень обокрал табачную лавку ради цветов для девушки

Парень ловко стащил деньги, которыми предприниматель собирался расплатиться с поставщиком. 

Оперативники липецкого отдела полиции №7 раскрыли кражу 15 200 рублей с прилавка табачной лавки на территории универсального рынка. Задержан 22-летний житель Усманского района

Оказалось, что деньги, которыми предприниматель собирался расплатиться за доставленный товар, парень украл, чтобы купить цветы своей девушке. 

«Вину фигурант признал полностью и раскаялся, возместив причинённый ущерб в полном объёме.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сообщает областное управление МВД.

кража
0
0
3
5
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
34 минуты назад
Увидел деньги,разум сразу отключился,халява она такая,теперь сиди и думай.
Ответить
Ну что ж
59 минут назад
Романтично. Там бы ещё и на конфеты с мартини хватило. На что не пойдёшь ради женщины.
Ответить
Маша
сегодня, 09:35
Теперь девушка будет ему передачки покупать
Ответить
Город
сегодня, 09:19
А если не взяли, так и с рук вода водой ушло, я за срок, чтоб не было повадно. В его года пахать надо за троих
Ответить
