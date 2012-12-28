22-летний парень обокрал табачную лавку ради цветов для девушки

Парень ловко стащил деньги, которыми предприниматель собирался расплатиться с поставщиком.



Оперативники липецкого отдела полиции №7 раскрыли кражу 15 200 рублей с прилавка табачной лавки на территории универсального рынка. Задержан 22-летний житель Усманского районаОказалось, что деньги, которыми предприниматель собирался расплатиться за доставленный товар, парень украл, чтобы купить цветы своей девушке.«Вину фигурант признал полностью и раскаялся, возместив причинённый ущерб в полном объёме.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сообщает областное управление МВД.