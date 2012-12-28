Все новости
Общество
216
сегодня, 16:43
1

Парки Липецка заканчивают покупки к Новому году

Во всех уже установлены новогодние ели, парки украсят дополнительными конструкциями.

Сегодня на сайте госзакупок размещен лот на установку и демонтаж новогоднего туннеля в Быхановом саду. МАУК «Культурные пространства Липецка» готово заплатить за работу 796 тысяч рублей — такова начальная цена контрактра. Металлическую конструкцию надо смонтировать очень оперативно — до 12 декабря. А убрать не позднее 20 февраля 2026 года.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, почти все парки города уже украшены к Новому году. Праздничным центром притяжения в них, конечно же, стали елки. Самая высокая, в 24 метра, уже установлена в парке «Европейский».

В Нижнем парке помимо сборное ели смонтированы с арт-объекты для селфи. Путевой дом Петра на время превратился в дом Деда Мороза. Рядом уже две недели работает Почта Деда Мороза.

Сказочный почтовый ящик есть и в парке Металлургов. А елка стоит при входе.

В парке Победы елку установили у сухого фонтана. Рядом со сценой, как и в предыдущие годы, будет работать каток с искусственным льдом.

В детском парке «Сказка» новогоднюю ель на следующей неделе украсят игрушками, которые делают дети — участники новогоднего конкурса. На елке будет много игрушек с символами наступающего года Лошади.

Впервые к Новому году украсят Сокольский парк.

На Липецком городище установят большой поздравительный баннер и красивую елку.


парки
Новый год
Комментарии (1)

Пессимист
15 минут назад
Лёд-исскуственный, фонтан-сухой, музыка-обезжиренный пластик. Как дальше жить.....
