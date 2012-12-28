Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
сегодня, 16:43
Парки Липецка заканчивают покупки к Новому году
Во всех уже установлены новогодние ели, парки украсят дополнительными конструкциями.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, почти все парки города уже украшены к Новому году. Праздничным центром притяжения в них, конечно же, стали елки. Самая высокая, в 24 метра, уже установлена в парке «Европейский».
В Нижнем парке помимо сборное ели смонтированы с арт-объекты для селфи. Путевой дом Петра на время превратился в дом Деда Мороза. Рядом уже две недели работает Почта Деда Мороза.
Сказочный почтовый ящик есть и в парке Металлургов. А елка стоит при входе.
В парке Победы елку установили у сухого фонтана. Рядом со сценой, как и в предыдущие годы, будет работать каток с искусственным льдом.
В детском парке «Сказка» новогоднюю ель на следующей неделе украсят игрушками, которые делают дети — участники новогоднего конкурса. На елке будет много игрушек с символами наступающего года Лошади.
Впервые к Новому году украсят Сокольский парк.
На Липецком городище установят большой поздравительный баннер и красивую елку.
