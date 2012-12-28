Все новости
Происшествия
572
сегодня, 17:06
2

Без труда вытащил 265 карпов из рыбхозовского пруда

Пытавшийся украсть 209 килограммов рыбы мужчина приговорён к обязательным работам.

Усманский районный суд приговорил 48-летнего мужчину к 360 часам обязательных работ за покушение на кражу рыбы группой лиц по предварительному сговору.

Об этой истории GOROD48 уже рассказывал: c 5 на 6 сентября этого года мужчина в компании неизвестного пытался украсть рыбу из пруда «Мещерка-1», принадлежащего филиалу «Усманский» ЗАО СХП «Липецкрыбхоз». Мужчины установили в пруду сети, и с помощью одной из них 48-летний рыбак поймал 265 карпов общей массой 209 килограммов.

Мужчина сложил рыбу в мешки и с удачным уловом отправился домой. Но тут фортуна его подвела: на грунтовой дороге у пруда его задержали сотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. При стоимости рыбы в 300 рублей за килограмм ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» был причинен ущерб в 62 700 рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде мужчина признал вину, в содеянном раскаялся. Помимо наказания в виде обязательных работ, у рыбака в пользу государства конфискованы резиновая лодка «Акваоптима», ножной насос, рюкзак, пара рыболовных сапог, рыболовная сеть. А 209 килограммов карпов были возвращены рыбхозу.

В отношении его сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство.
покушение
кража
0
0
3
0
5

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А
33 минуты назад
Сапоги зачем забрали ? Или самим ходить не в чем
Ответить
Фунтик
52 минуты назад
Всё конфисковали-домой в трусах пошёл
Ответить
