Происшествия
сегодня, 17:06
Без труда вытащил 265 карпов из рыбхозовского пруда
Пытавшийся украсть 209 килограммов рыбы мужчина приговорён к обязательным работам.
Об этой истории GOROD48 уже рассказывал: c 5 на 6 сентября этого года мужчина в компании неизвестного пытался украсть рыбу из пруда «Мещерка-1», принадлежащего филиалу «Усманский» ЗАО СХП «Липецкрыбхоз». Мужчины установили в пруду сети, и с помощью одной из них 48-летний рыбак поймал 265 карпов общей массой 209 килограммов.
Мужчина сложил рыбу в мешки и с удачным уловом отправился домой. Но тут фортуна его подвела: на грунтовой дороге у пруда его задержали сотрудники Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. При стоимости рыбы в 300 рублей за килограмм ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» был причинен ущерб в 62 700 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в суде мужчина признал вину, в содеянном раскаялся. Помимо наказания в виде обязательных работ, у рыбака в пользу государства конфискованы резиновая лодка «Акваоптима», ножной насос, рюкзак, пара рыболовных сапог, рыболовная сеть. А 209 килограммов карпов были возвращены рыбхозу.
В отношении его сообщника уголовное дело выделено в отдельное производство.
