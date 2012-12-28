Хозяйку норовистой лошади проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
сегодня, 10:57
Годовалый ребёнок закрыл мать на балконе
Липчанку вызволяли спасатели.
Женщина попросила соседей вызвать спасателей.
«Спасатели оперативно приехали, забрались по пожарной лестнице и вскрыли дверь балкона аварийно-спасательным инструментом», — сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС Липецка.
Чтобы не оказаться в такой ситуации, спасатели советуют родителям установить ручки с двух сторон балконной двери и всегда носить с собой телефон или иной гаджет для экстренной связи. Также не разрешайте детям играть с ручками и замками окон и дверей.
