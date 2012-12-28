Липчанку вызволяли спасатели.

2 декабря около полудня в Липецке на улице Яна Фабрициуса годовалый ребёнок закрыл мать на балконе без связи и ключей.Женщина попросила соседей вызвать спасателей.«Спасатели оперативно приехали, забрались по пожарной лестнице и вскрыли дверь балкона аварийно-спасательным инструментом», — сообщает пресс-служба управления по делам ГО и ЧС Липецка.Чтобы не оказаться в такой ситуации, спасатели советуют родителям установить ручки с двух сторон балконной двери и всегда носить с собой телефон или иной гаджет для экстренной связи. Также не разрешайте детям играть с ручками и замками окон и дверей.