Липецкая область — среди самых спокойных регионов по ВИЧ

Липецкая область оказалась в числе самых спокойных и благополучных регионов по распространению ВИЧ-инфекции. Здесь низкая заболеваемость, высокий охват лечением и маленькая доля беременных с ВИЧ. Исследование представил портал «Если быть точным».

По данным исследования, в Липецкой области на 100 тысяч человек в 2024 году было 4,6 новых случаев заболевания. 100% людей с ВИЧ получают терапию, а из тех, кто проходит лечение, более 90% пациентов имеют неопределяемую вирусную нагрузку. Доля беременных женщин с ВИЧ — 0,3%. Эти показатели по совокупности обеспечили Липецкой области первое место в рейтинге.Анализ ситуации с ВИЧ проводится ежегодно с 2014 года. Сейчас в него включены пораженность, заболеваемость, охват лечением и эффективность терапии. В 2024 году в 14 российских регионах доля беременных с ВИЧ превысила 1% про среднероссийском показателе 0,6%. Это значит, что эпидемия вышла за пределы уязвимых групп и начала распространяться среди всего населения. В 11 регионах этот показатель не опускается ниже 1% уже несколько лет. Лечение в стране получают 67% людей с ВИЧ, при том в пяти регионах лечением обеспечены менее половины больных.Самая сложная ситуация с ВИЧ — в Кемеровской, Томской, Челябинской областях, Алтайском и Красноярском краях, Ленинградской области, Коми, Иркутской области, Пермском крае, Чукотском АО. В число благополучных регионов кроме Липецкой вошли Кировская (2 место) и Белгородская (3 место) области.