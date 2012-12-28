Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова
Происшествия
«Мы требуем явки Выжанова в суд. Нам не известна его позиция по нашему уголовному делу»
Общество
Пассажирка автобуса заступилась за детей и водитель показал ей средний палец
Общество
Так происходят ДТП — очередное опасное вождение записал регистратор в Липецке
Общество
Полицейские задержали моющего стёкла 14-летнего подростка
Происшествия
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
Происшествия
Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей
Экономика
Во дворе на Соколе под автомобилем провалился асфальт
Происшествия
Читать все
В липецкой десятиэтажке остановлен лифт: ночью его подожгли
Происшествия
62-летний липчанин потерял ботинки и сильно обморозил ноги
Здоровье
Годовалый ребёнок закрыл мать на балконе
Происшествия
22-летний парень обокрал табачную лавку ради цветов для девушки
Происшествия
«ЭкоПтица» подала встречный иск к липецкой мэрии
Общество
Женщина-водитель попала в больницу после аварии на улице Юношеской
Происшествия
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
Происшествия
«Ирония судьбы»: 56-летнего липчанина обманули при покупке бани
Происшествия
21-летний закладчик нашёл работу в даркнете и получал зарплату в криптовалюте
Происшествия
Липецкая область — среди самых спокойных регионов по ВИЧ
Здоровье
Читать все
Здоровье
104
47 минут назад

Липецкая область — среди самых спокойных регионов по ВИЧ

Липецкая область оказалась в числе самых спокойных и благополучных регионов по распространению ВИЧ-инфекции. Здесь низкая заболеваемость, высокий охват лечением и маленькая доля беременных с ВИЧ. Исследование представил портал «Если быть точным». 

По данным исследования, в Липецкой области на 100 тысяч человек в 2024 году было 4,6 новых случаев заболевания. 100% людей с ВИЧ получают терапию, а из тех, кто проходит лечение, более 90% пациентов имеют неопределяемую вирусную нагрузку. Доля беременных женщин с ВИЧ — 0,3%. Эти показатели по совокупности обеспечили Липецкой области первое место в рейтинге. 

Анализ ситуации с ВИЧ проводится ежегодно с 2014 года. Сейчас в него включены пораженность, заболеваемость, охват лечением и эффективность терапии. В 2024 году в 14 российских регионах доля беременных с ВИЧ превысила 1% про среднероссийском показателе 0,6%. Это значит, что эпидемия вышла за пределы уязвимых групп и начала распространяться среди всего населения. В 11 регионах этот показатель не опускается ниже 1% уже несколько лет. Лечение в стране получают 67% людей с ВИЧ, при том в пяти регионах лечением обеспечены менее половины больных. 

Самая сложная ситуация с ВИЧ — в Кемеровской, Томской, Челябинской областях, Алтайском и Красноярском краях, Ленинградской области, Коми, Иркутской области, Пермском крае, Чукотском АО. В число благополучных регионов кроме Липецкой вошли Кировская (2 место) и Белгородская (3 место) области.

СПИД
1
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить