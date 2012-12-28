Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
Его родные собирались обратиться в полицию, но узнали страшную новость.
Родные мужчины забили тревогу вчера, когда он неожиданно пропал. Они собирались обратиться в полицию, но тут узнали из сети страшную новость.
О теле мужчины на поверхности реки у рыболовных мостков вчера днем сообщил в службу «112» сообщил очевидец. Труп извлекли из реки в 13:40 водолазы областного управления государственной противопожарной спасательной службы.
Сейчас правоохранители устанавливают причину смерти жителя Подмосковья.
