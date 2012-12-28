Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
В Липецке из-за ОРВИ на дистант переведены 22 класса
Из дома учатся отдельные классы в 19 школах.
Напомним, за последнюю неделю ноября в Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 13,2%: всего было зарегистрировано 5472 случая ОРВИ (в том числе 47 случаев гриппа). При этом заболеваемость остаётся ниже уровня эпидпорога на 44%.
Основная доля заболевших приходится на Липецк: в областном центре заболели 3666 человек.
Сейчас в области циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.
