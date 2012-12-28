Хозяйку норовистой лошади проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Сегодня в Липецке: горожане ринулись в магазины за новогодними подарками, молодёжь опять в стрессе
Происшествия
391
26 минут назад
2
Женщина-водитель попала в больницу после аварии на улице Юношеской
Также госпитализирована 9-летняя девочка, сбитая в центре города.
Вечером на улице 8 Марта 31-летний водитель «Киа» сбил 9-летнюю девочку. Школьница получила травмы, ее госпитализировали.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.
0
1
2
1
0
Комментарии (2)