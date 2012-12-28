Женщина-водитель попала в больницу после аварии на улице Юношеской

Также госпитализирована 9-летняя девочка, сбитая в центре города.



2 декабря на улице Юношеской в Липецке столкнулись автомобили «Рено» с 42-летней женщиной за рулем и «Хендай» под управлением 38-летней женщины. В аварии пострадала водитель второго автомобиля, ее госпитализировали.Вечером на улице 8 Марта 31-летний водитель «Киа» сбил 9-летнюю девочку. Школьница получила травмы, ее госпитализировали.Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 14 столкновений автомобилей, эти аварии обошлись без пострадавших.