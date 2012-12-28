Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова
Происшествия
«Мы требуем явки Выжанова в суд. Нам не известна его позиция по нашему уголовному делу»
Общество
Пассажирка автобуса заступилась за детей и водитель показал ей средний палец
Общество
Так происходят ДТП — очередное опасное вождение записал регистратор в Липецке
Общество
Полицейские задержали моющего стёкла 14-летнего подростка
Происшествия
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
Происшествия
Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей
Экономика
Во дворе на Соколе под автомобилем провалился асфальт
Происшествия
Читать все
В липецкой десятиэтажке остановлен лифт: ночью его подожгли
Происшествия
62-летний липчанин потерял ботинки и сильно обморозил ноги
Здоровье
Годовалый ребёнок закрыл мать на балконе
Происшествия
22-летний парень обокрал табачную лавку ради цветов для девушки
Происшествия
«ЭкоПтица» подала встречный иск к липецкой мэрии
Общество
Женщина-водитель попала в больницу после аварии на улице Юношеской
Происшествия
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
Происшествия
«Ирония судьбы»: 56-летнего липчанина обманули при покупке бани
Происшествия
21-летний закладчик нашёл работу в даркнете и получал зарплату в криптовалюте
Происшествия
Липецкая область — среди самых спокойных регионов по ВИЧ
Здоровье
Читать все
Общество
1132
сегодня, 12:14
6

«ЭкоПтица» подала встречный иск к липецкой мэрии

Арбитражный суд решил рассмотреть его в одном процессе с иском городской администрации о сносе перерабатывающего комбината в Северном Руднике.

Компания «ЭкоПтица» обратилась в арбитражный суд со встречным иском к администрации Липецка, в котором просит признать за собой право собственности на комплекс по производству и переработке мяса птицы.

Изучив материалы, арбитражный суд вынес определение о принятии этого заявления и его рассмотрении совместно с первоначальным иском мэрии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Напомним, что ранее департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка обратился в арбитражный суд с иском о признании самовольными постройками и сносе недостроенного комплекса «ЭкоПтицы» в поселке Северный Рудник. Земельный участок был предоставлен СПССПК «ЭкоПтице» в аренду для строительства комплекса по производству и переработке мяса птицы производительностью 50 000 тонн в год, однако инспекция государственного строительного надзора выявила, что предприятие начло стройку производственного корпуса, здания карантина и резервуара для воды без разрешительной документации. Общая степень готовности объекта была оценена в 27%.

Мэрия потребовала признать строения самовольными постройками и обязать ответчика за свой счет снести их в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда. В случае неисполнения, истец просил предоставить ему право провести снос с последующим возложением расходов на кооператив.
конфликт
суд
0
0
3
1
0

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эксперт
4 минуты назад
Закройте уже наконец эту лавочку от нее больше вреда окружающей среде чем пользы.
Ответить
Екатерина
19 минут назад
Странно все как то.... темные дела творятся.
Ответить
555
25 минут назад
Дают мужику по рукам беззаконие а потом на этом месте будет пустырь заросший травой
Ответить
Кот учёный
40 минут назад
А я грамотный и читаю частые постановления суда о привлечении к ответственности экоптицы за постоянные нарушения то по кормам с гормонами роста, то по остаточным антибиотикам в мясе. Очень познавательно
Ответить
Павел
сегодня, 12:38
Мой кот, признает кур "Экоптицы" и "Куриного Царства", не ест прочие бренды.
Ответить
Игорь Михайлович
сегодня, 12:35
И быстренько через суд поставить недострой на кадастровый учет.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить