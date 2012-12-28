Общество
«ЭкоПтица» подала встречный иск к липецкой мэрии
Арбитражный суд решил рассмотреть его в одном процессе с иском городской администрации о сносе перерабатывающего комбината в Северном Руднике.
Изучив материалы, арбитражный суд вынес определение о принятии этого заявления и его рассмотрении совместно с первоначальным иском мэрии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Напомним, что ранее департамент градостроительства и архитектуры администрации Липецка обратился в арбитражный суд с иском о признании самовольными постройками и сносе недостроенного комплекса «ЭкоПтицы» в поселке Северный Рудник. Земельный участок был предоставлен СПССПК «ЭкоПтице» в аренду для строительства комплекса по производству и переработке мяса птицы производительностью 50 000 тонн в год, однако инспекция государственного строительного надзора выявила, что предприятие начло стройку производственного корпуса, здания карантина и резервуара для воды без разрешительной документации. Общая степень готовности объекта была оценена в 27%.
Мэрия потребовала признать строения самовольными постройками и обязать ответчика за свой счет снести их в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда. В случае неисполнения, истец просил предоставить ему право провести снос с последующим возложением расходов на кооператив.
