Липецкая вечЁрка: продление ареста Александру Афанасьеву, ночная погоня и видео падения ребенка с лошади

Сегодня, 2 декабря, суд на два месяца продлил арест экс-спикеру горсовета Александру Афанасьеву и экс-военкому Олегу Кузнецову, полицейские показали, как догнали подростка на «Ниве», и появилось видео падения с лошади 10-летней девочки.