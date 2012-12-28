Все новости
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
«Мы требуем явки Выжанова в суд. Нам не известна его позиция по нашему уголовному делу»
Общество
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
Общество
«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова
Происшествия
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
Пассажирка автобуса заступилась за детей и водитель показал ей средний палец
Общество
«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова
Происшествия
Так происходят ДТП — очередное опасное вождение записал регистратор в Липецке
Общество
Хозяйку норовистой лошади проверят на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого, Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Жительница Грязинского района через суд заставила управляющую компанию работать
Общество
Отбой желтого уровня
Происшествия
Липецкая вечЁрка: продление ареста Александру Афанасьеву, ночная погоня и видео падения ребенка с лошади
Общество
В Липецкой области сухо, туманно и до +4
Погода в Липецке
Общество
110
29 минут назад

Липецкая вечЁрка: продление ареста Александру Афанасьеву, ночная погоня и видео падения ребенка с лошади

Сегодня, 2 декабря, суд на два месяца продлил арест экс-спикеру горсовета Александру Афанасьеву и экс-военкому Олегу Кузнецову, полицейские показали, как догнали подростка на «Ниве», и появилось видео падения с лошади 10-летней девочки.

Правобережный суд продлил еще на два месяца, до 6 февраля, арест бывшему спикеру Липецкого горсовета Александру Афанасьеву и экс-военкому города, гендиректору ООО «Клевер» Олегу Кузнецову.

Их обвиняют в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2023 году Афанасьев и Кузнецов получили от бизнесмена Андрея Выжанова информацию о налоговой проверке его сети «НаследникЪ Выжанова» и пообещали помочь в снижении недоимки по налогам. Выжанов дал переговорщикам 20 миллионов рублей, а они эти деньги присвоили.

В суд бизнесмен не пришел, хотя подследственные и их адвокаты на этом настаивали, а также высказывали недоумение тем, что расследование дела тянется так долго. Афанасьев и Кузнецов в процессе по избранию меры пресечения участвовали удаленно — по видеоконференцсвязи из липецкого СИЗО. Эк-спикер попросил заменить СИЗО на домашний арест, а экс-военком — на домашний арест или денежный залог в миллион рублей.

— Задача следствия — создать мне невыносимые условия. В моей камере греет одна секция батареи из пяти, воду дают два часа. Вода из крана не соответствует санитарным нормам, а мы ее пьем и нам готовят на ней пишу. Я — гипертоник. Тут находится — прямой путь к выносу отсюда! — пожаловался Кузнецов.

«Тут не знаешь как коммуналку оплатить, а у него аж три адвоката. Уже за это надо срок давать», — непонятно чему позавидовала Веселая вдова.

Суд рассмотрит дело 46-летнего липчанина о незаконном хранении оружия:  у него на даче нашли автомат АК-74 и 75 патронов калибра 5,45 мм.

«По пьяни растрепал о пушке», — предположил Фунтик.

Производители шпикачек судятся за использование товарного знака «Даниловская». Они прошли уже несколько судебных инстанций.

«Теперь подавать в суд на интеллектуальную собственность стало выгодно — ничего не делаешь, а деньги получаешь», — предположил Владимир.

«Содержимое любой колбасы строго засекречено, но потребители и так знают, что внутри: уши, хвосты и хрюколки, ещё куча всякой химии. Про качество никто уже давно не говорит, но судиться из-за названия и выставлять огромные денежные компенсации, как это по-современному!» — добавил Сокол.

Подросток, пытаясь скрыться от полицейских на «Ниве», совершил девять правонарушений. Остановился 17-летний водитель, только после того, как пробил два колеса. Полицейским он рассказал, что побоялся ответственности за отсутствие прав, и поэтому нажал на газ.


Накануне на улице Белана 45-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия», двигаясь задним ходом, сбил  70-летнюю женщину. Пенсионерку отвезли в больницу.

«Если сел за руль, значит берешь на себя ответственность, будь внимателен и смотри по сторонам, это относится и к пешеходам тоже», — считает Александр Н.

GOROD48 уже рассказывал о происшествии в парке Победы, где с лошади упала 10-летняя девочка. Сегодня мы получили видео случившегося. Кажется, что лошадь, на которой каталась девочка, чего-то сильно испугалась.


Комментаторы GOROD48 строили предположения о причинах такого поведения животного.

«Седло нужно нормально крепить! А то белка, белка! Виноват вонючий «Летуаль»!» — считает Справедливый.

«Возможно, что лошадке и в ногу что-то впилось», — предположил Я.

«В селе напротив жилых домов совсем близко была конюшня с табуном лошадей. Мы, неслушники, без присмотра родителей убегали туда и конюх дядя Костя нас всех, очень желающих, катал на лошадях по одному, закидывая наверх. И было то нам всего по 4-5 лет. Как сейчас помню себя крошкой сидящей наверху лошади. У нас ничего не было ни лыж, ни коньков, ни велосипедов. Помню парусиновый мяч для игры в лапту и карты для игры в дурака. Ну это позже», — поделилась историей Ностальгия.

Осень продолжается, несмотря на календарную зиму. Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков,  от 0 до +2 градусов.
вечЁрка
Александр Афанасьев
ДТП
несчастный случай
