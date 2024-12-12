Сегодня в Липецке: открытие музыкального фестиваля и новой выставки, молодёжь в шоке

Жителей города ждут финал студенческих «Осенних дебютов», продолжение культового спектакля, классика под музыку.

У липчан третий день подряд лондонская погода – от 0 до +2 градусов, без существенных осадков, утром густой туман.









- пер. Попова, 1.













- ул. Космонавтов, 47/3, 47/4.









Выставка будет работать с 3 декабря по 28 апреля 2026 года. В этот период будут проходить экскурсии, творческие встреч и, мастер-классы. А в день открытия посетить выставку можно бесплатно.





Продолжение культового спектакля

Продолжение знаменитой пьесы классика современной драматургии Рэя Куни в постановке народного артиста России Всеволода Шиловского.Пьеса «Слишком женатый таксист» входит в Топ-100 лучших пьес Британии, в России она тоже популярна.













Хозяйка «Библиотеки» Дина Кюнбергер лично прочитает знаменитый чеховский рассказ «Дама с собачкой», а Михаил Суходолов подыграет ей на пианино. Кюнбергер отмечает, что знаменитый чеховский текст в таком исполнении нужно слушать не ушами, а сердцем.





Для знатоков

12:00 Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашает интеллектуалов и просто любителей краеведения на викторину «Знакомьтесь: Липецкая область» (12+).



Отвечайте на вопросы, узнавайте новое из истории и георгафии малой родины и зарабатывайте призы.



Праздник к нам приходит



23% липчан в опросе SuperJob заявили, что делают новогодние покупки за 2-3 недели до праздника.



18% предпочитают приобретать всё необходимое для встречи Нового Года за месяц до торжества, а ещё 8% - за несколько месяцев.



Большинство липчан признались, что делают покупки спонтанно, таких 25%. Особенно это касается тех, у кого высокий доход. Среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей импулисивные покупки делают 21%, а среди людей с доходом от 150 тысяч рублей в месяц таких уже 38%. Могут себе позволить.



Мешают жить



Молодежь в России испытывает стресс в четыре раза чаще старшего поколения, выяснили социологи. Уже сейчас психологи с социологи предупреждают, что постоянный стресс у молодёжи может стать проблемой в будущем.



Основные причины стресса: личные и семейные отношения – 57%, проблемы на работе – 30%, финансовые трудности – 11%.



Общий уровень напряжения в обществе за прошедшие три года серьёзно вырос: с 26% до 37%. Интересно, с чего бы это?



Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре. Отдушиной в плотном графике могут стать новости. Жители Липецка уже много-много лет черпают свежую информацию о жизни родного региона на GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Всего то и нужно – заходить на сайт раз в несколько часов и читать свежие записи. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Гагарина, 100, 100а, вл. 100а;- ул. Мусоргского, 3;- ул. Прудная, 2;- пер. Вишневый, 1а;В частном секторе расстанутся с комфортом жители Ватутина, Володарского, Воровского, Депутатской, Докучаева, Жактовской, Зелёной, Ильича, Исполкомовской, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Медицинской, Минской, О.Городовикова, Панфилова, Паровозной, Партизанской, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Севастопольской, Солнечной, Социалистической, Спартака, Ударников, Украинской, Целинной, Цимлянской, Чкалова, Ю.Смирнова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Даргомыжского, Лесного 1-го, Лесного 2-го, Линейного, Линейного 2-го, Моторного, Моторного 2-го, Садового, Садового 2-го, Спортивного, Театрального, Театрального 2-го, Узорного, Фруктового, проезда Ильича.С 8:00 до 17:00 погаснут лампочки:С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. Ангарская, 59, 61;- ул. Интернациональная, 41, 49, 51, 57, 59;- ул. Плеханова, 50, 54, 70а, 72;- ул. Пролетарская, 5, 7, 10, 10а;- ул. Юношеская, 50;- Елецкое шоссе;- пл. им. Г.В. Плеханова;- пр-т Победы, 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95, 101;- Садоводчество «Коммунальник»;- СНТ «Светлана»;- Садоводчество «Тепличное».Палочкой-выручалочкой при поездках по городу могут стать «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится открытие Х концертного фестиваля «Декабрьские вечера»Концерт в двух отделениях. Камерный состав Симфонического оркестра Липецкой филармонии исполнит шедевры мировой классики: Stabat Mater Дж. Б. Перголези, симфонию №1 Л. Ван Бетховена, увертюра к опере «Похищение из Сераля» В. Моцарта.Украшением вечера станет выступление Сводного детского хора Липецкой области, возглавляемого Людмилой Жариновой. Чистые, звонкие голоса юных исполнителей наполнят зал светом и надеждой, привнося в классические произведения искренность и непосредственность.В 15:45 в концертном зале Липецкого педагогического университета (ул. Ленина, 42, 1-й корпус, 2-й этаж) состоится заключительный этап творческого конкурса первокурсников «Осенние дебюты»В конце состоится и долгожданное награждение тех, кто «зажёг» в этом году ярче остальных. Вход свободные – по студенческому билету или по паспорту, необходимому для всех, кто не учился в ЛГПУ.В 16:00 в Музее современной скульптуры (ул. Студёновская, 39б) откроется новая выставка «Там на неведомых дорожках…» – увлекательное путешествие в мир животныхВыставка изображений животных – 60 произведений от 38 авторов из разных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Архангельска, Воронежа, Липецка и других. Самая древняя из скульптур создана больше сотни лет назад – в 1915 году, а некоторые экспонаты – в 2020-е.Изображение животных – это одна из древнейших форм искусства, в её основе – внимательное, с любовью, наблюдение и изучение жизни «братьев наших меньших».В 19:00 в ЛГАТД им. Л.Н. Толстого театр-студия Всеволода Шиловского представят спектакль «Папа в паутине, или Слишком женатый таксист 2»Сегодня вы сможете увидеть продолжение. При этом «Папа в паутине» является самостоятельным спектаклем и понятен каждому зрителю, в том числе и тем, кто не знаком с первой частью истории. А в остальном всё на месте: понятные каждому смешные и остроумные диалоги подчёркнуты оригинальными актерскими находками и режиссёрскими решениями.В 19:03 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает на вечер рассказов о любви (12+).В 18:00 галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает на показ фильма «Вечное сияние чистого разума». США, 2004. Мелодрама, фантастика. Режиссёр Мишель ГондриКинопремия «Оскар» 2005 года за лучший оригинальный сценарий. Входит в 250 лучших фильмов всех времён по версии «Кинопоиска» с рейтингом 8,0 (208-е место).Застенчивый и меланхоличный Джоэл живёт серой и унылой жизнью. Но однажды вместо привычного рабочего маршрута молодой человек вдруг садится на электричку и устремляется к морю. На песчаном берегу Джоэл замечает девушку с ярко-синими волосами. Выясняется, что у них с Клементиной очень много общего. Совсем скоро Джоэл поймёт, что действительно был знаком с ней, более того - они когда-то были парой.Джим Керри, Кейт Уинслет, Марк Руффало.