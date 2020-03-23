Липецкий самбист-ветеран взял «бронзу» первенства России

А спортсмен из Ельца остановился в шаге от пьедестала почёта на 5-м месте.

Липчанин Дмитрий Биркин стал «бронзовым» призёром чемпионата России по самбо среди ветеранов (мастеров) в Санкт-Петербурге.

Наш земляк выступал среди борцов 45-49 лет в весовой категории до 82 кг. В драматичном полуфинале Биркин уступил победителю первенства мира среди ветеранов-2017 Игорю Малееву из Казани. При этом липчанин вёл в счёте, но в конце поединка пропустил приём, счёт стал 4:5. Биркин ринулся отыгрываться и лаже провёл бросок, но… время поединка кончилось и действие не было засчитано.

Малеев вышел в финал, где уступил Заслуженному мастеру спора чемпиону мира по самбо-1996 Сергею Жаркову из Выксы Нижегородской области. А липчанин получил «бронзу» вместе уфимецем Алексеем Заплатиным.

Ровесник Биркина 47-летний Сергей Белоусов из Ельца в весовой категории до 100 кг остановился в шаге от пьедестала почёта, заняв 5-е место. Чемпионом здесь стал москвич Максим Заичкин.

Всего в соревнованиях приняли участие 218 спортсменов из 35 регионов страны.