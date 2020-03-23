Спорт

сегодня, 10:43

Липецкий самбист-ветеран взял «бронзу» первенства России

6 400
#Самбо
Липецкий самбист-ветеран взял «бронзу» первенства России

А спортсмен из Ельца остановился в шаге от пьедестала почёта на 5-м месте.

Липчанин Дмитрий Биркин стал «бронзовым» призёром чемпионата России по самбо среди ветеранов (мастеров) в Санкт-Петербурге.

Наш земляк выступал среди борцов 45-49 лет в весовой категории до 82 кг. В драматичном полуфинале Биркин уступил победителю первенства мира среди ветеранов-2017 Игорю Малееву из Казани. При этом липчанин вёл в счёте, но в конце поединка пропустил приём, счёт стал 4:5. Биркин ринулся отыгрываться и лаже провёл бросок, но… время поединка кончилось и действие не было засчитано.

Малеев вышел в финал, где уступил Заслуженному мастеру спора чемпиону мира по самбо-1996 Сергею Жаркову из Выксы Нижегородской области. А липчанин получил «бронзу» вместе уфимецем Алексеем Заплатиным.

Ровесник Биркина 47-летний Сергей Белоусов из Ельца в весовой категории до 100 кг остановился в шаге от пьедестала почёта, заняв 5-е место. Чемпионом здесь стал москвич Максим Заичкин.

Всего в соревнованиях приняли участие 218 спортсменов из 35 регионов страны.

6 400
#Самбо

Комментарии (6)

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Знаю его

36 минут назад
Он меня имел
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Знаю его

43 минуты назад
Диман красава!!!!
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Костян

45 минут назад
На самом деле его зовут Дашкан Бирикян, он армян, а фамилию и имя переделал на русскую. У армян такое давно в моде. Вот только физиономию у пластического хирурга переделывать забывают.
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Видел

47 минут назад
Дмитрий, красава.
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,,,,,,,,,,,,,

сегодня, 10:53
А как взял?Да просто подошёл и со стола взял.На ветерана и подумать ни кто не мог.
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Skrip

сегодня, 10:49
Приглашаем на экскурсию в древний город ЕЛЬШЦ.
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