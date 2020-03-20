Происшествия

19 минут назад

55-летний скутерист не удержался на дороге

3 213
#авария #ДТП
55-летний скутерист не удержался на дороге

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 марта в селе Заречное Тербунского района опрокинулся скутер под управлением 55-летнего мужчины. С травмами его госпитализировали.

В Липецке на улице Космонавтов 23-летний водитель «Рено», двигаясь задним ходом, допустил наезд на 70-летнего пешехода. С травмой его госпитализировали.

19 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1324 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 798 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 52 нарушения правил парковки.

Так же было зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
3 213
#авария #ДТП

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Пенсионер

23 секунды назад
Чмо старое
ответить

Инквизитор

2 минуты назад
Точно вспомнил, точно третий.
ответить

Инквизитор

2 минуты назад
Или третий.
ответить

Инквизитор

3 минуты назад
Опачки, второй уже.
ответить

Еще в рубрике

Видеозапись задержания полицейского гуляет по сети
#взятка #полиция #задержание
96
Видеозапись задержания полицейского гуляет по сети

вчера, 20:11

Происшествия
29-летний липчанин изрезал жену ножом из-за ревности
#поножовщина #домашнее насилие
30
29-летний липчанин изрезал жену ножом из-за ревности

вчера, 14:57

Происшествия
Упавшая с пятого этажа школьница пыталась через балкон спуститься к подружкам
#падение с высоты
3
Упавшая с пятого этажа школьница пыталась через балкон спуститься к подружкам

вчера, 14:52

Происшествия
Липецкого фотографа при получении дорогой посылки опередил мошенник из Ставропольского края
#мошенничество
27
Липецкого фотографа при получении дорогой посылки опередил мошенник из Ставропольского края

вчера, 14:46

Происшествия
Три автомобиля обокрали в Липецке за сутки, один -забросали куриными яйцами
#кража
60
Три автомобиля обокрали в Липецке за сутки, один -забросали куриными яйцами

вчера, 14:24

Происшествия
Двух полицейских задержали с поличным при получении взятки
#взятка
69
Двух полицейских задержали с поличным при получении взятки

вчера, 14:07

Происшествия