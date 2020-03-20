Происшествия
19 минут назад
55-летний скутерист не удержался на дороге
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 марта в селе Заречное Тербунского района опрокинулся скутер под управлением 55-летнего мужчины. С травмами его госпитализировали.
В Липецке на улице Космонавтов 23-летний водитель «Рено», двигаясь задним ходом, допустил наезд на 70-летнего пешехода. С травмой его госпитализировали.
19 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1324 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 798 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 52 нарушения правил парковки.
Так же было зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
В Липецке на улице Космонавтов 23-летний водитель «Рено», двигаясь задним ходом, допустил наезд на 70-летнего пешехода. С травмой его госпитализировали.
19 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1324 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 798 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 52 нарушения правил парковки.
Так же было зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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