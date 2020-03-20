55-летний скутерист не удержался на дороге

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 19 марта в селе Заречное Тербунского района опрокинулся скутер под управлением 55-летнего мужчины. С травмами его госпитализировали.



В Липецке на улице Космонавтов 23-летний водитель «Рено», двигаясь задним ходом, допустил наезд на 70-летнего пешехода. С травмой его госпитализировали.



19 марта на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1324 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 72.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 798 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 52 нарушения правил парковки.



Так же было зафиксировано 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

